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Cem Lokmanhekim... ÜNLÜLERİN TAKI TASARIMCISI, KANSERE YENİK DÜŞTÜ!..

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Cem Lokmanhekim... ÜNLÜLERİN TAKI TASARIMCISI, KANSERE YENİK DÜŞTÜ!..
Yaptığı takı çalışmalarıyla sanat ve cemiyet hayatının büyük beğenisini kazanan Cem Lokmanhekim, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düştü

takı tasarımcısı Cem Lokmanhekimi, iki yıldır mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düştü.

49 yaşında hayata veda eden Cem Lokmanhekim özellikle yaptığı çalışmalarla sanat ve cemiyet dünyasının dikkatini çekmişti.

Ünlülerin takı tasarımcısı olarak tanınan Cem Lokmanhekim, başta aşk-ı Memnu dizisi olmak üzere birçok dizide tasarımları yer almış, dünyaca ünlü yıldızlara da takı tasarlamıştı.

Cem Lokmanhekim'in naaşı, bugün Teşvikiye Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra 22 Ağustos Salı günü Mersin'de bulunan aile mezarlığına defnedilecek.

CEM LOKMANHEKİM KİMDİR?

25 Eylül 1968 doğumlu olan Cem Lokmanhekim, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu.

Cem Lokmanhekim, çocukluğundan beri hobi olarak yaptığı takı tasarımını, 1992 yılında profesyonel olarak devam ettirmeye başladı.

Kendi takılarını tasarlayan, imal eden ve satan Cem Lokmanhekim, birçok özgün koleksiyona imza attı.

Yarattığı özgün tasarımlarla dikkatleri üzerine çeken Cem Lokmanhekim, özellikle sanat dünyası ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri tarafından yoğun ilgi gösterilmesiyle kısa sürede ünlendi.

Koleksiyonları ile birçok uluslararası sergilere katılan Cem Lokmanhekim, 2005 yılında P&G tarafından En İyi Tasarımcı ödülüne layık görüldü. 

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