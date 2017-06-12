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Cem Yılmaz… OĞLU KEMAL’İ KENDİSİNE BENZETTİ!

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Cem Yılmaz… OĞLU KEMAL’İ KENDİSİNE BENZETTİ!
Komedyen Cem Yılmaz oğlu Kemal'le yaptığı sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Şimdilerde Arif v 216'nın çekimlerini sürdüren Cem Yılmaz, oğlu Kemal'e vakit ayırmayı da ihmal etmiyor. Yoğun çekimlerden fırsat buldukça oğluyla ilgilenen Yılmaz, yine böyle bir set ziyaretinde oğlu Kemal'e filmde kullandığı takma bıyıklardan birini takarak objektife poz verdi.

Filmde canlandırdığı Arif  karakterinin bir parçası olan bıyığı oğluna da takan ve bu şekilde fotoğraf çektiren Cem Yılmaz, kareyi hayranlarıyla paylaşırken 'Canım oğlum' notunu düştü. Yılmaz'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum alırken hemen herkes Kemal'in Cem Yılmaz'la olan benzerliğine göndermede bulundu ve 'Copy paste (Kopyala - yapıştır) çok sevimli maşallah' gibi yorumlara imza attı.

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