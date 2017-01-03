Cemal Hünal... "ISSIZ ADAM", "RUŞEN ALİ" OLDU!..

Pek çoğumuzun beynine Issız Adam olarak kazınan Cemal Hünal bu sefer müzisyen kimliğiyle izleyenleri şaşırttı.

Geçtiğimiz ay çıkardıkları EP'den sonra konserlerine tam gaz devam eden Electroll 'ün ev sahibi olduğu gecede Cemal Hünal da grubu "Ruşen Ali ve Deliler" ile konuk sanatçı olarak sahneye çıktı.

Beyoğlu'nda bir mekanda geçtiğimiz salı gecesi düzenlenen etkinliğe Cemal Hünal'ın eşi Lale Cangal ve dostları da katıldı. Seyirciler hem Ruşen Ali ve Deliler hem de Electroll'ün performanslarıyla müzik ve eğlence açısından ihya olarak mekandan ayrıldılar.

Cemal Hünal şarkıcılığa ısınmış olacak ki yeni sahne performanslarının gelebileceğini hatta Electroll ile tekrar aynı sahneyi paylaşma planlarının olduğunu belirtti.

