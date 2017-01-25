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Cemal Reşit Rey Konser Salonu... BATI MÜZİĞİNDEKİ OSMANLI İZLERİ İLE YANKILANACAK!..

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Cemal Reşit Rey Konser Salonu... BATI MÜZİĞİNDEKİ OSMANLI İZLERİ İLE YANKILANACAK!..
Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), proje sanat yönetmenliğini piyanist Tutu Aydınoğlu’nun üstlendiği özel bir konser programına ev sahipliği yapacak.

“Batı Müziğinde Osmanlı İzleri” adlı konser programı, 27 Ocak Cuma günü CRR’de gerçekleşecek. Konserde; J. P. Rameau, G. Handel,  A. Hasse, C. W. Gluck, J. Haydn, V. A. Mozart, L. van. Beethoven, K. M. Weber, G. Rossini, J. Bizet, E. P. Alvars ve F. Liszt’in eserlerini kapsayan geniş bir repertuvar seslendirilecek.

Dinleyicileri tarihsel bir yolculuğa çıkartacak olan programda, piyanist Tutu Aydınoğlu’na koro şefi Bülent Halvaşi, solist soprano Bengisu Çimen ve Ekin Su Paker, solist tenor Algın Özcan ve Uğur Etiler ile arpta Yonca Özkan Bilenoğlu, kemanda Oleksandr Samoylenko, viyolonselde Jülide Canca Eke ve basta Erdem Sakarya eşlik edecek. 

Azerbaycan ve Türkiye’deki birçok saygın konser salonunda sayısız resital ve oda müziği konserleri veren Aydınoğlu’nun, tozlu raflardaki notaları gün yüzüne çıkartacağı bu konseri, 20.00’de başlayacak. 

Tutu Aydınoğlu kimdir? 

Azerbaycan’ın Bakü kentinde 1984 yılında doğan olan Tutu Aydınoğlu, 6 yaşındayken piyano eğitimine özel bir müzik okulunda başladı ve 2002 yılında üstün başarı ile eğitimini tamamladı.

Lisans eğitimine Bakü Müzik Akademisi’nde Prof. O. Abaskuliyev'in sınıfında devam ederek 2006 yılında iyi bir derece ile mezun olduktan sonra burada yüksek lisans eğitimine devam etti.

Yüksek lisans eğitimini de başarıyla tamamlayan Aydınoğlu, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda öğretim görevlisi olarak göreve başladı.

“Sanatta Yeterlik” eğitiminde ise Prof. Meral Yapalı ile piyano çalışmalarına devam etti. Prof. Cana Gürmen danışmanlığında hazırladığı “J. S. Bach’ın Özgün Eserlerinin Romantik Dönem Bestecilerinin Piyano Trankripsiyonları İle Karşılaştırılması” konulu tezi ile sanatta yeterlilik eğitimini de başarıyla tamamladı.

François Chaplin, M. Rostopovich ile Andrei Diev’in ustalık sınıflarına katıldı. Azerbaycan ve Türkiye’de birçok piyano yarışmasında finale yükselen Tutu Aydınoğlu, akademik hayatının yanı sıra hâlen konser faaliyetlerine devam ediyor. 

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