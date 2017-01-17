Cemal Reşit Rey Konser Salonu... MÜZİKLE DOLU BİR HAFTA!..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), müzik dolu bir hafta ile sanatseverlerin karşısında olacak.

Kültürlerarası müzik çalışmalarıyla başarılı projelere imza atan Orhan Osman, Balkan müziğinin çoskusu, dinamizmi ve melodilerini duyabileceğimiz yeni çalışması “Balkan Ekspres” ile İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’na konuk olacak.

Kendine has buzuki çalım stili, dünya müziği alanındaki başarılı çalışmaları ile beste ve aranjeleriyle müzikseverlerin gönlünde ayrı bir yeri olan nâmıdiğer Buzuki Orhan’a sahnede Beatbox’ı geleneksel hip-hop etkisinden çok daha ötelere taşıyan Skiller ile Bulgaristan’ın önemli folk ve caz gitaristi Ateshhan Yuseinov eşlik edecek.

Farklılıkların buluşacağı bu konser programı, 23 Ocak Pazartesi günü 20.00’de başlayacak.

Yeni Türk Müziği hareketinin mihenk taşlarından biri olan ve halk müziğini derlemek, arşivlemek ve icra etmek açısından çok büyük hizmetlerde bulunan Muzaffer Sarısözen’in izinden giderek müziğimizi gelecek kuşaklara aktarmak ve dünyaya duyurmak için yeni bir çalışmaya imza atan Cihat Aşkın, 25 Ocak Çarşamba günü CRR’de olacak. İBB CRR Konser Salonu için özel olarak hazırlanan bu projede, Aşkın’a 21. yüzyılın ozanı olarak adlandırılan Cengiz Özkan eşlik edecek.

Proje kapsamında Muzaffer Sarısözen tarafından derlenen ve günümüzde Cihat Aşkın tarafından yeniden düzenlenerek dünya sahneleri için hazırlanan eserler seslendirilecek. “Muzaffer Sarısözen ve Yeni Halk Müziği” başlıklı konser, 20.00’de başlayacak.

Başarılı konserleriyle adından söz ettiren proje sanat yönetmeni ve piyanist Tutu Aydınoğlu, geçmişten günümüze yaşamış olan Avrupalı klasik müzik bestecilerinin yaşamları süresince Osmanlı padişahları ve Türk hayranlığı ile bestelediği eserlerinin seslendireceği “Batı Müziğinde Osmanlı İzleri” adlı konser programıyla CRR’ye geliyor. J. P. Rameau, G. Handel, A. Hasse, C. W. Gluck, J. Haydn, V. A. Mozart, L. van. Beethoven, K. M. Weber, G. Rossini, J. Bizet, E. P. Alvars ve F. Liszt eserlerini kapsayan geniş bir kronolojik sıra ile devam edecek olan program, 27 Ocak Cuma günü 20.00’de gerçekleşecek.

İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, sıra gecesi geleneğini bir nesle yeniden hatırlatan ve kazancılık mesleği nedeniyle Kazancı Bedih namıyla bilinen usta sanatçı Bedih Yoluk’u, 28 Ocak Cumartesi günü CRR’de özel bir konser ile anacak.

Kazancı Bedih’in Oğlu Naci Yoluk ve arkadaşlarının geleneksel sıra gecesi icrasının yanında geniş bir orkestra eşliğinde gerçekleştireceği “Kazancı Bedih Anma Konseri”, 20.00’de yapılacak.

Halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek bu anlamlı geceye; Selahattin Alpay, Bedri Ayseli, Ender Balkır, Bekir Çiçek, Adile Kurt Karatepe ve Münevver Özdemir konuk sanatçı olarak katılacak.

İstanbul’da Pazar Konserleri Mustafa Keser ile devam ediyor

Bir konser geleneğini tekrar yaşatmaya başlayan İBB CRR, “İstanbul’da Pazar Konserleri” kapsamında ülkemizin önde gelen sanatçılarını müzikseverlerle buluşturuyor. Gündüz gerçekleşen konserlerin bu ayki ikinci konuğu Türk müziğinin usta seslerinden Mustafa Keser olacak. Birçok müzik enstrümanı çalan ve 51 yıldır müzik yaşamına devam eden Keser, 29 Ocak Pazar günü CRR sahnesinde olacak. Sahne şovları ve kendine özgü tavırlarıyla Türk halkının gönlünde taht kuran Keser, İstanbullulara unutulmaz bir Pazar günü yaşatacak. Sanatçı, 14.00’te sahnede olacak.

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nun bu haftaki programının detaylarını ekte bulabilirsiniz.