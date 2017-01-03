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Cemal Reşit Rey Konser Salonu... MÜZİKLE HAFTASI YENİ YILA "MERHABA"!..

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Cemal Reşit Rey Konser Salonu... MÜZİKLE HAFTASI YENİ YILA "MERHABA"!..
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), yeni yılda da İstanbullulara müzik şöleni sunmaya devam ediyor.

Türk Sanat Müziği’nin tanınmış bestecilerinden Avni Anıl, “Müziğin Ustaları” konser dizisi kapsamında 9 Ocak Pazartesi günü CRR’de anılacak.

Ayşen Güngör, Dilek Türkan, Nusret Yılmaz ve Zekai Tunca’nın konuk sanatçı olarak katılacağı “Müziğin Ustaları ‘Avni Anıl’ı Anma Konseri”, 20.00’de başlayacak. Mûsikîye çocukluk yıllarında başlayan ve sayısız besteleri olan devlet sanatçısı Anıl’ın en güzel eserleri, İBB CRR sahnesinde sanatseverler için seslendirilecek.  

Çocuklar ve gençlere; klasik müziğin güzelliğini anlatmak, bu müziğin gelişim sürecini beraberce izlemek ve Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, Rachmaninoff gibi büyük bestecileri tanıyıp bunların eserlerini dinletmek amacıyla yola çıkan anlatıcı ve piyanist İslam Manafov, ocak ayında yeniden CRR sahnesinde olacak.

“Çocuklar ve Gençlerle Müziğe Yolculuk” programı, 14 Ocak Cumartesi günü 13.00’te başlayacak.  Etkinlik, cretsiz olarak gerçekleşecektir. 

İBB’nin yeni projeleri 2017 yılında da devam ediyor  

İBB’nin büyük beğeni ile takip edilen “Bizim Havalarımız” ve “Emel Sayın ile Makam Zamanı” adlı projeleri yeni yılda da sanatseverleri müziğe doyuracak.

Zafer Gündoğdu’nun koro ve orkestra şefliğini üstlendiği “Bizim Havalarımız” programı ocak ayında, “Hırçın Dalgalardan Kemençe Tellerine Karadeniz Bölgesi” başlığı ile düzenlenecek.

Zeynep Başkan, Apolas Lermi, İbrahim Can ve Ümit Tokcan’ın konuk sanatçı olarak katılacağı program, 11 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek. Kemençe, tulum ve horonun büyüsünden oluşan Karadeniz müziğinin yankılanacağı bu konser, 20.00’de başlayacak.

Her ay müzikseverleri makam yolculuğuna çıkartan Emel Sayın, bu kez “Hüseyni ve Karcığar Makamları”nın en güzel eserlerini seslendirecek.

Geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan program,  13 Ocak Cuma günü 20.00’de gerçekleşecek.  

“İstanbul’da Pazar Konserleri”nin yeni yıldaki ilk konuğu İclal Akkaplan olacak   

“İstanbul’da Pazar Konserleri” kapsamında Türk müziğinin usta seslerini sahnesinde ağırlayan İBB CRR’nin yeni yıldaki ilk konuğu Türk Halk Müziği’nin güçlü yorumcularından İclal Akkaplan olacak.

Her türlü eseri başarı ile yorumlayan ve Sivas, Yozgat, Azerbaycan ile Kerkük yörelerinden derlemeler yaparak radyo repertuvarına türküler kazandıran Akkaplan, 15 Ocak Pazar günü İstanbullularla CRR sahnesinde bir araya gelecek.

Özellikle Azerbaycan ve Kerkük yöresine ait seslendirdiği türkülerle yurt içinde ve dışında hafızalara kazınan sevilen sanatçının bu konseri, 14.00’te başlayacak.

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