Cemal Reşit Rey Konser Salonu... YİNE MÜZİKLE DOPDOLU BİR HAFTA DAHA!..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), yeni sezonun ilk haftasında sanatseverlere müzik dolu günler yaşatacak.

İBB CRR, bu sezon da devam edecek olan “Müziğin Ustaları” programı ile Türk müziğinin usta isimlerini hatırlamaya ve anmaya devam ediyor. CRR Konser Salonu, uzun yıllardan beri Türk müziğine emek veren ve sanat müziği, halk müziği, dinî ve saz eserleri alanında bugü ne kadar birçok eseri sanat hayatımıza kazandıran Âmir Ateş’e, “Müziğin Ustaları” programı kapsamında saygı konseri düzenlenecek. Türk Sanat Müziği'nin güçlü seslerinden Âmir Ateş’in yorumuyla hafızalara ve gönüllere yer etmiş eserlerin seslendirileceği konser, 6 Kasım Pazartesi günü 20.00’de gerçekleşecek. Programa; Bekir Ünlüataer, Çiğdem Yarkın, Dilek Türkan ve Zekai Tunca konuk sanatçı olarak katılacak.

Kemanda Vira Zhuk, viyolonselde Nemanja Stankovic ve piyanoda Mariam Vardzelashvili’nin yer aldığı Vienne Trio Immersio, 7 Kasım Salı günü CRR sahnesinde olacak. Kendi ülkelerinin müzikal yansımalarını Viyana Oda Müziği geleneğiyle ustaca harmanlayan bu üç müzisyen verecekleri konserde dinleyicileri Viyana’nın çok kültürlü müzik tarihine doğru bir yolculuğa çıkartarak müzik ziyafeti yaşatacak. Bu kaçırılmayacak program, 20.00’de başlayacak.

İBB CRR, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ve klasik, yerli-yabancı pop, Türk Halk Müziği, müzikaller, film müzikleri ve dünya müziklerinden oluşan geniş yelpazeli repertuvarı ile İstanbullular için bir marka haline gelen İBB Kent Orkestrası ile Türk Pop Müziği’nin önemli ses sanatçılarından Burcu Güneş’i aynı sahnede buluşturuyor. Müzik yaşamına küçük yaşlarda başlayan ve bugüne kadar Türkiye dışında birçok Avrupa ülkesinde konserler veren "Zenci Gırtlaklı Beyaz Kız" lakabı ile tanınan Güneş, 8 Kasım Çarşamba günü 20.00’de hayranlarıyla bir araya gelecek.

CRR Konser Salonu, bu sezon da "Yavuz Bingöl ile Bin Yılın Ozanları" konser dizisi kapsamında Anadolu kültürünün vazgeçilmez simgelerinden olan halk ozanlarının eserlerini İstanbullularla buluşturmaya devam edecek. 35 yılı aşkın sanat yaşamında 400’den fazla türküyü derleyerek geniş kitlelere ulaştıran Ali Ekber Çiçek’in eserlerinin seslendirileceği program, 11 Kasım Cumartesi günü 20.00’da başlayacak. Konserde Yavuz Bingöl’e Şef Turan Sağer yönetimindeki Oda Orkestrası eşlik edecek.

Emel Sayın, yeni dönemde “Bestekârlarımız” ile CRR sahnesinde olacak

Geçtiğimiz sezon sanat camiasında büyük ses getiren ve ilgi gören “Makam Zamanı” programıyla İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahne alan billur sesli sanatçı Emel Sayın, bu kez projenin devamı olan “Bestekârlarımız” adlı konser dizisiyle İstanbulluların karşısında olacak. Her ay farklı bir bestekârımızın eserlerini seslendirecek olan Sayın, bu sezonki ilk programında kıymetli bestekârlarımızdan Avni Anıl’ın en güzel eserlerini söyleyecek. Türk müziğinin kadife sesli sanatçısı Emel Sayın, 9 Kasım Perşembe günü 20.00’de CRR’de hayranlarıyla buluşacak.