Cemal Reşit Rey Konser Salonu... YİNE MÜZİKLE DOPDOLU BİR HAFTA DAHA!..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), bu hafta otantik, klasik ve Türk Sanat Müziği’nden oluşan zengin bir seçkiyle karşımızda.

Performanslarına eklektik ve otantik bir repertuvarla başlayan Belle Du Berry ve David Lewis’in kurduğu Paris Combo grubu, bu yıl Şubat ayında yayınladıkları son albümleri “Tako Tsubo”nun dünya turnesi kapsamında 13 Kasım Pazartesi günü CRR sahnesinde olacak.

Birçok ülkede verdikleri konserleriyle ününü Fransa’nın dışına taşıyan, Fransız müzik dünyasının en otantik gruplarından Paris Combo, rengârenk parçalarını bu kez İstanbullu dinleyicileri için seslendirecek.

Kabare tadındaki grubun bu kaçırılmayacak konseri, 20.00’de başlayacak.

İstanbullu klasik müzikseverleri bir araya getirecek olan “Şostakoviç’in Muhteşem Oda Müziği” adlı konser programı, 14 Kasım Salı günü 20.00’de gerçekleşecek.

Kolja Blacher (keman), Jens Peter Maintz (viyolonsel) ve ARD Münih Uluslararası Piyano yarışmasını kazanarak yurt dışına açılan ülkemizin önde gelen genç piyanistlerinden Özgür Aydın (piyano) solist olarak aynı sahneyi paylaşacaklar.

Konserde; 20. yüzyılın önemli bestecilerinden Şostakoviç’in “Viyolonsel ve Piyano için Sonat op.40”, “Keman ve Piyano için Sonat op.134”, “Prelüd ve Füg solo Piyano Op.87 No.24” ve “Keman, Viyolonsel ve Piyano için Trio No.2 Op.67” adlı eserleri seslendirilecek.

Klarnette İsmail Lumanovski, kanunda Tamer Pınarbaşı ve udda Ara Dinkjian’ın yer aldığı “The Secret Trio”, 18 Kasım Cumartesi günü CRR Konser Salonu’nda hayranlarının karşısında olacak.

Makedonya Çingeneleri geleneğinden gelen İsmail Lumanovski ile Karaman’da dünyaya gelen ve kanunu tamamen farklı bir teknik ile çalmaya başlayan Tamer Pınarbaşı ve Diyarbakırlı bir aileden gelen etnik Anadolu müziğini babası Onnik Dinkjian’dan öğrenen Ara Dinkjian’ın New York’ta kesişen yolları sonucunda oluşan “The Secret Trio”, Doğu ve Batı’nın müzik geleneklerini yeni bir kavşakta bir araya getirerek oluşturdukları eserlerini İstanbulluların beğenisine sunacak. Konser, 20.00’de başlayacak.

Gündüz konser geleneğini “İstanbul’da Pazar Konserleri” program kapsamında tekrardan yaşatmaya başlayan İBB CRR, sanatseverleri ülkemizin önde gelen sanatçılarıyla buluşturmaya devam ediyor.

“İstanbul’da Pazar Konserleri”nin kasım ayı ikinci konuğu olan Türk Sanat Müziği’nin usta seslerinden Ahmet Özhan, 19 Kasım Pazar günü CRR’de dinleyicilerinin karşısında olacak.

Türk Sanat Müziği, Popüler ve Klasik Türk Müziği’nin yanı sıra 80’li yılların başından itibaren tasavvuf müziği çalışmalarına da başlayan Devlet Sanatçısı Özhan, 14.00’de müzikseverlerin karşısında olacak.

“Dünyanın Kemanları-3" festivali bu hafta başlıyor

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu, bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek olan “Dünyanın Kemanları” festivaline ev sahipliği yapacak.

Festivale, birbirinden değerli keman virtüözleri, müzisyenler ve dünyaca ünlü keman yapım üstatları katılacak.

Program, Serhan Bali ve Cihat Aşkın moderatörlüğünde festivale katılan sanatçıların konuk olacağı söyleşi ile 15 Kasım Çarşamba günü 17.00’de başlayacak.

Akabinde “Cihat Aşkın’ın Küçük Arkadaşları” olarak adlandırılan “CAKA” bünyesinde önemli başarılara imza atan CAKA müzisyenlerinden Elfida Su Turan, Ilgın Top ve Bade Daştan ile genç neslin başarılı orkestra şefi, besteci ve piyanistlerinden Orçun Orçunsel, 18.00’de sahne alacak.

Bu iki etkinlik ücretsiz olarak gerçekleşecek. Festivalin ilk günü birbirinden farklı kültürlere sahip keman ustalarının bir araya geleceği “3 Kemanın Hikâyesi” konseri ile tamamlanacak.

Konserde; mükemmel müzikalitesi, stil çeşitliliği ve kusursuz tekniğiyle günümüzün önde gelen kemancılarından biri olarak kabul edilen Shlomo Mintz; klasik, caz ve çingene müziğini aynı derece ustalıkla ve benzersiz bir incelikle bir araya getirebilen keman virtüözü Roby Lakatos ile müzik otoriteleri tarafından günümüzün önde gelen keman virtüözlerinden biri olarak görülen Cihat Aşkın aynı sahneyi paylaşacak. Konser, 20.00’de başlayacak.

“Dünyanın Kemanları” festivalinin ikinci gününde ise uluslararası sahnelerin en çok aranan genç virtüözlerinden Francesca Dego ve Francesca Leonardi, Avrupa’nın parlayan oda orkestraları arasında yer alan Kiev Virtuosi Oda Orkestrası ile ilk kez İstanbul’da sahne alacak. Bu kaçırılmayacak program, 16 Kasım Perşembe günü 20.00’de gerçekleşecek.

Programın son günü gerçekleşecek olan “Türk Keman Sanatında Bir Efsane ‘Nubar Tekyay’ ” başlıklı söyleşi ise 17.00’de başlayacak.

Ardından 19.00’da Cihat Aşkın, Parisa Arsalani ve Behrang Hasani’nin katılacağı bir söyleşi programı daha yapılacak. Bu iki söyleşi programı da ücretsiz olarak düzenlenecek.

“Dünyanın Kemanları” festivali, “Ortadoğu’nun Kâdim Geleneği” adlı kapanış konseri ile son bulacak. Günümüzün değerli keman virtüözü Cihat Aşkın’ın orkestra şefliğinde 20.00’de gerçekleşecek olan konserde, geleneksel İran Azeri müziğinin önde gelen kadın seslerinden Parisa Arsalani ve geleneksel İran müziğinin önemli temsilcilerinden keman virtüözü Behrang Hasani bir araya gelecek.