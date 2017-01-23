CEMAL REŞİT REY'DEN BU HAFTA BİRBİRİNDEN ÖZEL DÖRT KONSER...

İBB CRR, bu hafta “Bin Yılın Ozanları” programı ile Yavuz Bingöl’ü, “Dört Mevsim Türküler” başlıklı konseriyle Hilal Özdemir’i, “Makam Zamanı” adlı proje ile Emel Sayın’ı ve “İstanbul’da Pazar Günleri” kapsamında da Kubilay Dökmetaş’ı konuk edecek.

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu, bu hafta “Bin Yılın Ozanları” programı ile Yavuz Bingöl’ü, “Dört Mevsim Türküler” başlıklı konseriyle Hilal Özdemir’i, “Makam Zamanı” adlı proje ile Emel Sayın’ı ve “İstanbul’da Pazar Günleri” kapsamında da Kubilay Dökmetaş’ı sahnesinde konuk ederek İstanbullu sanatseverlerle buluşturacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), bu hafta Türk müziğinin usta sanatçılarını birbirinden özel konser programlarıyla sahnesinde ağırlayacak.

Halk ozanlarımızın eserlerinin seslendirildiği “Bin Yılın Ozanları” konser dizisi kapsamında Yavuz Bingöl, 30 Ocak Pazartesi günü CRR’de olacak. Şef Orhan Şallıel yönetimindeki Oda Orkestrası eşliğinde 18. ve 19. yüzyıllarda yaşamış olan Türk halk şairi Erzurumlu Emrah’ın eserlerini yorumlayacak olan Bingöl, 20.00’de CRR’de türküseverler ile buluşacak.

Halk müziğine yeni bir soluk getiren ve yeni nesil sanatçılara ilham veren Hilal Özdemir, 1 Şubat Çarşamba günü CRR sahnesine konuk olacak. “Dört Mevsim Türküler” başlıklı programında Özdemir, sevilen şarkılarını İstanbullu müzikseverler için seslendirecek. Bu kaçırılmayacak konser, 20.00’de başlayacak.

“Makam Zamanı” başlığı altında her ay eşsiz bir zenginliğe sahip Türk müziği makamlarından biriyle CRR sahnesinde dinleyicileriyle bir araya gelen Emel Sayın, müzik şölenine devam ediyor. Bu ayki programında “Kürdilihicazkâr Makamı”nın en güzel eselerini yorumlayacak olan kadife sesli sanatçının konseri, 3 Şubat Cuma günü 20.00’de gerçekleşecek. Unutulmaz şarkıları ile gönüllere taht kuran Sayın, dinleyicilerine keyifli bir cuma akşamı daha yaşatacak.

İstanbul’da Pazar Konserleri Kubilay Dökmetaş ile devam ediyor.

Bir konser geleneğini tekrar yaşatmaya başlayan İBB CRR, “İstanbul’da Pazar Konserleri” kapsamında ülkemizin önde gelen sanatçılarını müzikseverlerle buluşturuyor.

Gündüz gerçekleşen konserlerin bu ayki ilk konuğu, hayatını Türk halk kültürüne ve müziğine adayan Kubilay Dökmetaş olacak.

Birçok türkü, uzun hava ve ezgiyi derleyip TRT Türk Halk Müziği repertuvarına kazandıran ve yurt dışında verdiği konserlerle müziğimizi başarı ile temsil eden sanatçı, 5 Şubat Pazar günü 14.00’te sanatseverlerle CRR sahnesinde bir araya gelecek.