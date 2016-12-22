Cemil Meriç... 100. YAŞINA ÖZEL ANMA GECESİ!..

İBB Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, edebiyat dünyasına düşünceleri ve eserleri ile katkı sağlayan önemli şahsiyetleri doğum ve ölüm yıl dönümlerinde anmak amacıyla özel programlar hazırlamaya devam ediyor.

İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğünün katkılarıyla Türk Ocakları İstanbul Şubesi, gönül gözüyle görüp felsefesi ve hikmetini yazıya dökerek gelecek nesillere yol gösteren Türk edebiyatının üstatlarından “Işık Doğudan Gelir”, “Kırk Ambar” ve “Umran’dan Uygarlığa” adlı kitapların yazarı Cemil Meriç’i özel bir program ile anacak.

“Doğumunun 100. Yılında Cemil Meriç” adlı program, 26 Aralık Pazartesi günü İBB Ali EmiriEfendi Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. “Türk Düşüncesinin Vicdanı” temasıyla hazırlanan program kapsamında yapılacak olan panelin oturum başkanlığını Dr. Cezmi Bayram üstlenecek.

Programa Cemil Meriç’in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç, Cengiz Aydoğdu, Prof. Dr. Halil Açıkgöz ve Dr. Cafer Vayni konuşmacı olarak katılacak. Panelistler; dil ile sosyoloji alanlarında kaleme aldığı yapıtlar ve Fransızca’dan yaptığı Balzac ve Hugo tercümeleri ile tanınan Meriç’in hayatı, edebî kişiliği ve eserleri hakkında katılımcıları bilgilendirecek. Halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek program, 19.00’da başlayacak.

Cemil Meriç kimdir?

Cemil Meriç, 12 Aralık 1916 tarihinde Hatay’da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Hatay’da tamamlayan Meriç, ardından İstanbul’da bulunan Pertevniyal Lisesi’ne gitti. Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi’nde felsefe eğitimi alarak tamamladıktan sonra bir süre memleketinde görev yaptı.

1940 yılında İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren Meriç, sonraki yıllarda İstanbul Üniversitesi’nde yabancı diller ve sosyoloji bölümünde dersler verdi. Cemil Meriç’in ilk yazısı, 1941 yılında İnsan dergisinde yayınlandı.

Yabancı eserleri dilimize çeviren Meriç’in, 1965-1973 yılları arasında çeşitli dergilerde yazıları ve çevirileri yayınlandı. Hisar dergisinde “Fildişi Kuleden” başlığı altında denemeler yazdı. İlk telif kitabı olan “Hint Edebiyatı”, 1964’te yayınlandı.

Doğu medeniyetlerine karşı olan önyargıları yıkmayı amaçlayan bu eser, “Bir Dünyanın Eşiğinde” başlığıyla iki kez daha basıldı. Batı düşüncesinin de önemli bir yönünü aydınlatmayı amaçlayan Meriç, bu düşünceyle sosyalizmin temelini atan ve sosyolojinin kurucusu olan Saint Simon hakkında bir eser yazdı. 1964 yılında gözlerini tamamen kaybeden Cemil Meriç, eserlerini öğrenci ve asistanları aracılığıyla kaleme aldı.

Medeniyet kavramını tartıştığı “Umran’dan Uygarlığa” adlı eseri ile 1974’de Türkiye Milli Kültür Vakfı’ndan ödül aldı. Bir edebiyat ve düşünce tarihi niteliği taşıyan "Kırk Ambar" adlı eseri ile Türkiye Milli Kültür Vakfı ödülü, Ankara Yazarlar Birliği Derneği’nin Yılın Yazarı ödülü ve Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Fikir Eserleri ödülüne layık görüldü.

2015 yılında ise T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Vefa ödülüne layık görülen 1987 yılında kaybettiğimiz merhum Cemil Meriç’in ödülü kızı Ümit Meriç’e takdim edildi.