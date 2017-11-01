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Cemre Melis Çınar... KÖTÜ KIZİ GÜLDÜRMEYE ALIŞTI!..

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Cemre Melis Çınar... KÖTÜ KIZİ GÜLDÜRMEYE ALIŞTI!..
Televizyon ekranlarında rol aldığı yapımlarda izleyicinin karşısına kötü kadın karakteriyle çıkan Cemre Melis Çınar, radikal bir kararla komik olmayı tercih etti. “

“Cenaze İşleri” isimli sinema filmiyle komediye ilk adımını atan Cemre Melis Çınar, komedi oynamaya çabuk ısındı.

Bu tiyatronun sahneye koyduğu “Aşk Tamircisi” isimli komedi tarzındaki oyunla izleyiciyi güldürmeye devam eden güzel oyuncu “Bana karakteri verin oynayayım benim işim bu karakter fark etmez, kötü karakterin ordinaryüsü oldum.

Komediyi çok sevdim gülmeyi ve güldürmeyi seviyorum bu yüzdende sahnede mutluyum” dedi. Barbaros Uzunöner, Kahraman Tazeoğlu ile birlikte “Aşk Tamircisi” isimli oyunla Cemre Melis Çınar, kötü kız olmaktan kurtulup komik kız olarak oyunculuk kariyerine devam edeceğe benziyor.

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