Cemre Melis Çınar... KÖTÜ KIZİ GÜLDÜRMEYE ALIŞTI!..

Televizyon ekranlarında rol aldığı yapımlarda izleyicinin karşısına kötü kadın karakteriyle çıkan Cemre Melis Çınar, radikal bir kararla komik olmayı tercih etti. “

“Cenaze İşleri” isimli sinema filmiyle komediye ilk adımını atan Cemre Melis Çınar, komedi oynamaya çabuk ısındı.

B u tiyatronun sahneye koyduğu “Aşk Tamircisi” isimli komedi tarzındaki oyunla izleyiciyi güldürmeye devam eden güzel oyuncu “Bana karakteri verin oynayayım benim işim bu karakter fark etmez, kötü karakterin ordinaryüsü oldum.