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Cenaze İşleri... FRAGMANI GÖRÜCÜYE ÇIKTI, SIRA VİZYONDA!..

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Cenaze İşleri... FRAGMANI GÖRÜCÜYE ÇIKTI, SIRA VİZYONDA!..
Yapımcılığını Serpil Altın Film ve Saygın Film’in yaptığı, komedi filmi “Cenaze İşleri”8 Eylül’de Mars Dağıtım ile izleyiciyle buluşacak. Filmin vizyon afişi ve fragmanı görücüye çıktı.

Daha önce Kızkaçıran, Sağsalim, Terkedilmiş ve Öldür Beni gibi filmlere imza atan yönetmen Korhan Uğur’un çekeceği filmde, belediyede kimsesizler mezarlığından sorumlu olarak çalışan Orhan karakterinin başına gelen talihsiz olaylar mizahi bir dille anlatılıyor.

Melih Selçuk’un Orhan karakterini canlandıracağı filmde ayrıca Melis Cemre Çınar, Suzan  Aksoy, Ergun Kuyucu, Barış Kıralioğlu, Yüksel Ünal, Caner Atacan ve Bedia Ener, Aydan Burhan, Halil Kumova gibi oyuncular yer alıyor. 

Filmin müziklerinde ise Altın Portakal ödüllü Mehmet Erdem’in imzası bulunuyor.

Bir yanda sevdiği kızla kurduğu evlilik hayallerinin, bir yanda gizemli bir cesedin başına açtığı işlerin ortasında kalan adamın dramını komedi türünde anlatan film, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nin katkılarıyla çekildi.

Ölümün yakınlarında dolaşsa da yaşamın değerli olduğunun altını ince çizgilerle çizen ve komedinin ince zekasına sahip çıkan “Cenaze İşleri” erkek dünyasını olabildiğince naif bir şekilde anlatıyor.Ailece izlenebilecek olan “Cenaze İşleri” akıcı bir kurguyla seyircinin merakını da diri tutacak bir komedi filmi.

Konusu:

Orhan belediyede cenaze işleri görevlisi olarak çalışır. Kimsesizler mezarlığından da sorumludur. Sevgilisi Serpil’le evlenmek ister; fakat parasızlıktan evlenemez.

Orhan’ın arkadaşı Rafet, bir cesedi ortadan kaldırmak için Orhan’a gelir. Para karşılığı cesedi kimsesizler mezarlığına gömmesini ister.

Orhan’ın vicdanı rahat etmez; ancak alacağı parayla Serpil’le evlenebileceğini düşünür. İstemeyerek de olsa kabul eder. Adamı gömeceği sırada, adamın ölmediğini fark etmesiyle işler karışır.

İŞTE FİLMİN FRAGMAN VİDEOSU...

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