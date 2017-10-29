Cengiz Kurtoğlu... İLK DEFA NOSSA COSTA’DA SAHNE ALTI!

BVS Group’a ait Nossa Costa’da fantezi müziğin yaşayan efsanesi Cengiz Kurtoğlu sahne aldı.

Cengiz Kurtoğlu, BVS Group bünyesinde yer alan Nossa Costa ile sevenleri ile buluşmaktan büyük keyif aldığını belirtti..

Sanatçı sahneye “Yorgun Yıllarım” parçası ile çıkarak konserine güzel bir başlangıç yaptı.

Cengiz Kurtoğlu sahnesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasına da önem göstererek tüm misafirleri ile coşkular içinde kutladı.

Bir çok parçasına eşlik eden misafirler arasında değerli misafirleri olduğunu belirten sanatçı farklı şehirlerden gelen sevenlerini unutmayarak tüm parçalarını konukları ile birlikte eşlik etti.

Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden Kurtoğlu, hayranlarına güzel bir gece yaşattı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Kurtoğlu, hareketliliği ve verdiği kilolarla dikkat çekerek hayranlarının büyük beğenisini kazandı.

Cengiz Kurtoğlu yoğun istek üzerine 9 Aralık Cumartesi akşamı yeniden sevenleri ile Nossa Costa’da buluşacak.