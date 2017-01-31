Cengiz Semercioğlu... GÜLBEN ERGEN'İN ESKİ EŞİNİ NEDEN ELEŞTİRDİ?

Cengiz Semercioğlu, TRT 1 Ana Haber’i sunan Erhan Çelik’i kişisel sosyal medya hesaplarının adresini yayımladığı gerekçesiyle eleştirdi. Semercioğlu'nun bu yazısına Erhan Çelik'ten sert ve jet yanıt geldi.

Erhan Çelik'in boşandığı eşi Gülben Ergen'in de röportajlarının yayınlandığı Hürriyet Gazetesi Kelebek eki yazarı Cengiz Semercioğlu, “Devletin televizyonu babamızın malı mı?” başlıklı yazısında, “TRT 1 Ana Haber’i sunan Erhan Çelik, bülten boyunca zaman zaman ekranda kişisel sosyal medya hesaplarının adresini yayınlıyor. TRT’nin diğer pek çok ekran yüzü gibi...” dedi.

Erhan Çelik bu eleştiriye sosyal medya hesabından yanıt verdi. Erhan Çelik, Cengiz Semercioğlu'nun bir taraftan TV yazarlığı yaparken diğer taraftan da çeşitli kanallarda TV programları yaptığını söyledi ve, "Her türlü eleştiriye açığım.

TV'lerden yapım karşılığı para alırken TV yazarlığı yaparak köşelerini babalarının malı gibi kullananlar hariç!" yanıtını verdi.

CENGİZ SEMERCİOĞLU NE YAZMIŞTI?

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, aynı gazetede röportajları yayınlanan çalışma arkadaşı Gülben Ergen'in boşandığı eşi TRT 1 Ana Haber’i sunan Erhan Çelik’i kişisel sosyal medya hesaplarının adresini yayımladığı gerekçesiyle eleştirdi.

Cengiz Semercioğlu, “Devletin televizyonu babamızın malı mı?” başlıklı yazısında, “TRT 1 Ana Haber’i sunan Erhan Çelik, bülten boyunca zaman zaman ekranda kişisel sosyal medya hesaplarının adresini yayınlıyor. TRT’nin diğer pek çok ekran yüzü gibi...” dedi.

“DEVLETİN TELEVİZYONU BABAMIZIN MALI DEĞİL!”

“Devlet televizyonunda hiçbir ekran yüzü böyle bir şeyi yapamamalı” uyarısında bulunan Semercioğlu, “Sosyal medya hesapları verilecekse, TRT’nin kurumsal hesapları verilmeli. Bu kuralı bazı özel televizyonlar uyguluyor ama devlet televizyonu katı bir şekilde sunucularına bu kuralı koymalı. Hiçbir ekran yüzü, kişisel sosyal medya hesaplarını devlet televizyonundan yayınlayamamalı. Devletin televizyonu babamızın malı değil! Sosyal medyadaki takipçi sayımızı artırmak için kullanacağımız mecra hiç değil!

Hele bir de Erhan Çelik gibi birileri çıkıp devlet televizyonundan reklamını yaptığı sosyal medya hesabından boşandığı eşine yorumlanan kişisel mesajlar paylaşınca, işin tadı iyice kaçıyor. Devlet televizyonunun ekranı, doğrudan kişisel işlerimize alet edilmiş oluyor.

Etik değil, TRT’nin ağırlığına yakışan bir durum hiç değil. TRT’nin ekran yüzleri kişisel sosyal medya hesaplarını ekranda kullanmamalı...”