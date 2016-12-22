Cenk Eren... YENİ ALBÜMÜNÜN İLK KLİBİ "O GÜNLER" ŞARKISINA ÇEKİLDİ!..

Çıktığı ilk günden bu yana en çok satan albümler listesinde yer alan ‘Repertuvar-Ferdi Özbeğen Şarkıları’ albümünün ilk video klibi ‘O Günler’ şarkısına çekildi.

Kariyerinin olgunluk döneminde proje albümlere imza atan Cenk Eren geçtiğimiz hafta müzik marketlerde yerini alan ve Ferdi Özbeğen şarkılarını yorumladığı albümünün ilk video klip şarkısı olarak ‘O Günler’i tercih etti.

Sözlerini 1974 yılında Ülkü Aker’in yazdığı şarkının ilk yorumcusu olan Selda Bağcan’da albümün kayıtlarında Cenk Eren’e vokal koçluğu yapmıştı…

Ferdi Özbeğen’in 1983 yılında repertuvarına kattığı ‘O Günler’ şarkısının video klip çekimi için Ferhan Şensoy Tiyatrosu ile özdeşleşmiş olan Ses Tiyatrosu tercih edildi…

Yönetmenliğini Şafak Karaman’ın yaptığı video klipte Cenk Eren’e 15 kişilik orkestra eşlik etti… Cenk Eren, “Bu albümün ilk video klibinin böylesine tarihi ve sanat kokan bir mekanda çekilmesini çok arzu etmiştim. Şarkının ruhu ile mekanın dokusu çok örtüştü… Ortaya çıkan işten çok memnun kaldım. Video klibimiz Cuma günü saat 11.00’de müzik kanallarında yayında olacak.” dedi.