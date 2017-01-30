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Cenk Torun... HANGİ DİZİNİN KADROSUNA KATILIYOR?..

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Cenk Torun... HANGİ DİZİNİN KADROSUNA KATILIYOR?..
Ünlü oyuncunun, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisi için teklif aldığı ve çok yakın zamanda bu projeye dahil olacağı söyleniyor.

Uzun aradan sonra "Yeter" dizisi ile ekranlara dönen yakışıklı oyuncu Cenk Torun'un, dizinin final yapması ile beraber bir çok dizinin kadrosuna transer edeceği dedikoduları dolaşırken bomba bir iddia daha ortaya atıldı.

Daha önce "Kurtlar Vadisi"nde Polat Alemdar için teklif geldiğinde reddeden ünlü oyuncunun, bu sefer de "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisi için teklif aldığı ve çok yakın zamanda bu projeye dahil olacağı söyleniyor.

Cenk Torun'un dizide Oktay Kaynarca'nın karşısında bir Baron'u canlandıracağı ve diziye büyük etkisi olacağı belirtildi..

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