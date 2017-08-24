"Cennetin Gözyaşları"... ATV EKRANLARINDA YEPYENİ BİR DİZİ!..

Uzun süredir heyecanla beklenen "Cennetin Gözyaşları" dizisinin çekimleri başladı.

“Bazı bağlar vardır, hiç kopmayan. Anne çocuk gibi, kadim dostluklar gibi, gerçek aşklar gibi. Cennetin Gözyaşları bu kopmayan bağların kadim öyküsü. Kopmayıp kördüğüm haline gelen bağların. Çünkü kimse kaderinden kaçamaz.”

atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, Süreç Film – Ali Gündoğdu imzalı Cennetin Gözyaşları dizisinin çekimleri başladı. Yönetmen koltuğunda Sadullah Celen’in oturduğu ve bir Kore formatından uyarlanan dizinin başrollerini Esra Ronabar, Berk Atan ve Almila Ada paylaşıyor. Ayrıca Zehra Yılmaz, Güler Ökten, Yusuf Akgün, Ebru Destan, Hazım Körmükçü, Çiçek Acar, Ali İpin, Sencan Güleryüz, Süeda Çil, Ebru Nil Aydın, Sude Nur Yazıcı ve Oktay Çubuk gibi başarılı isimler rol alıyor.