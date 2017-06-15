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Cep Tel kullanıcılarına müjde… ROAMİNG (DOLAŞIM) ÜCRETLERİ BUGÜN KALKIYOR!

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Cep Tel kullanıcılarına müjde… ROAMİNG (DOLAŞIM) ÜCRETLERİ BUGÜN KALKIYOR!
AB ülkelerinde cep telefonlarında uygulanan dolaşım (roaming) ücretleri 15 Haziran’da sona eriyor...

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde cep telefonu operatörlerinin abonelere uyguladığı dolaşım (roaming) ücretlerine 15 Haziran’da son verilecek.

AB Komisyonu’nun hazırladığı ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan "Evde gibi dolaşım" adlı roaming düzenlemesi 15 Haziran 2017'de yürürlüğe girecek.Bu tarih itibariyle, AB içerisinde herhangi bir ülkenin cep telefonu operatör abonesi olan kullanıcı, başka AB ülkesine gerçekleştireceği seyahatlerinde kendi operatör tarifesi ve sözleşmesi üzerinden konuşma, mesajlaşma ve veri paketlerini ilave roaming ücreti ödemeden kullanacak.

Yeni düzenleme ile AB içerisinde seyahatlerde cep telefonu ile yapılan işlemlerde "sürpriz faturaların" ortadan kaldırılması hedefleniyor.Özellikle AB içerisinde çok sayıda seyahat gerçekleştiren kullanıcıların düşünüldüğü düzenlemede daha avantajlı tarifelere sahip ülkelerden abonelik alarak roaminglerin kaldırılmasından kazanç elde etmek isteyenler, adil kullanım şartlarıyla engellenecek.

Kullanıcılar, mobil abonelik paketlerini diğer ülkede kendi ülkelerinden daha fazla kullanırsa sınırlandırılmış bir ilave ücret ödeyecek. Bu ücret 2017 yılında 1 dakikalık konuşma için 3,2 avro cent, kısa mesaj (SMS) başına 1 avro cent, mobil internet kullanımında 1 gigabayt veri kullanımı için 7,75 avro ile sınırlandırılacak.

 

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