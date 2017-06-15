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Cesur ve Güzel... CESUR İLE RIZA ARASINDA BÜYÜK HESAPLAŞMA!

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Cesur ve Güzel... CESUR İLE RIZA ARASINDA BÜYÜK HESAPLAŞMA!
‘Cesur ve Güzel’in izleyicileri soluksuz bırakacak 31. bölümü 15 Haziran Perşembe saat 20:00’da Star TV’de ekranlara gelecek.

Ay Yapım imzalı ‘Cesur ve Güzel’in yeni bölümünde tüm engelleri aşarak sonunda evlenen Cesur ve Sühan, mutluluğa doğru yelken açacak.

Ancak Korludağ Kasabası’na dönen âşıklar, Rıza’nın hâlâ hayatta olduğu haberiyle kendilerini fırtınanın tam ortasında bulacak.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün’ün rol aldığı ‘Cesur ve Güzel’in yeni bölümünde sayısız badireyi aşklarının gücüyle atlatan Cesur ve Sühan, her şeyi geride bırakarak mutluluklarının tadını çıkaracaklar.

Korludağ Kasabası’na geleceğe dair hayaller kurarak geri dönen âşıkların mutluluğu, aldıkları şoke edici haberle gölgelenecek.

Rıza’nın hâlâ hayatta olduğunu öğrenen Cesur ve Sühan, kendilerini bir anda yaklaşan büyük fırtınanın tam kalbinde bulacak.

Rıza’nın öfkesi, Cesur’la arasındaki hesabı kapatmadığı sürece dinmezken, Cesur, Sühan’ın tüm korkularına rağmen ezeli düşmanıyla yüzleşme isteğinden vazgeçmeyecek.

Bu sırada açığa çıkan sırlar, fırtınanın şiddetini artırırken, Cesur ve Rıza arasında büyük hesaplaşma gerçekleşecek mi sorusunun cevabı büyük bir heyecan ve merakla beklenecek.

TAHSİN KORLUDAĞ’DAN BEKLENMEDİK İTİRAFLAR!

Adalet’in öldüğü gerçeğiyle hayatının en büyük yıkımlarından birini yaşayan Tahsin Korludağ, geçmişin tozlu sayfalarını aralayacak.

Kendisiyle ve geçmişiyle yüzleşen Tahsin’in itirafları ekran başındakileri şoke ederken, sürpriz ‘ilk’lere de imza atacak.  

 

 

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