Cesur ve Güzel...CESUR VE SÜHAN'IN AŞK KAÇAMAĞI!

Ece Yörenç'in senaristliğini, Ali Bilgin'in yönetmenliğini üstlendiği Cesur ve Güzel yeni bölümüyle 19 Ocak Perşembe günü saat 20:00'de Star TV'de ekrana gelecek.

Ay Yapım imzalı, Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'ün rol aldığı Cesur ve Güzel'de bu hafta ikilinin aşk kaçamağı çok konuşulacak.

Yaşadıkları trafik kazasının şokuyla Korludağ'a dönmek yerine butik otele sığınan Cesur ve Sühan'ın aşk dolu günü bölüme damga vuracak. Romantik kaçamakta kaldıkları otelde yaşadıkları gerginlikleri üzerlerinden atmak isteyen aşıklar havuz keyfi yapacaklar.

Sühan, mum ışığında yedikleri akşam yemeğinde artık kartlarını açık oynayan Cesur'un aşkına inanmak isteyecek.

Korludağ cephesinde ise Sühan'ın, Cesur'la olduğunu öğrenen Tahsin, Cesur'dan tamamen kurtulmak için yeni planını devreye sokacak.