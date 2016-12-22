Cesur ve Güzel... CESUR VE SÜHAN'IN ROMANTİK KAÇAMAĞI!

Ece Yörenç'in senaristliğini, Ali Bilgin'in yönetmenliğini üstlendiği Cesur ve Güzel 22 Aralık Perşembe akşamı saat 20:00'da 7. bölümüyle Star TV'de ekrana geliyor.

Ay Yapım imzalı Cesur ve Güzel'in yeni bölümünde babası Tahsin'in, Adalet'le olan sürpriz evliliği Sühan'ı derinden sarsıyor. Yeni bölümde Sühan'ın yaralarını Cesur saracak.

Ekranların yeni fenomeni dizide bu hafta Tahsin'in evliliği tüm aileyi şoke ederken en büyük yarayı Sühan alacak. Annesinin hatırasını yaşatmak isteyen Sühan, Adalet'in eve yerleşmesiyle darmadağın olacak.

Cesur, derinden sarsılan Sühan'ı yalnız bırakmak istemeyecek. Korludağ'dan, Nişantaşı eve geçen ikili baş başa romantik anlar geçirecekler.

Cesur'un, Sühan'a adeta prensesler gibi baktığı bölüm ekran başındaki izleyenleri büyüleyecek. Sühan için her detayı incelikle düşünen, kendi elleriyle yemekler yapacak olan centilmen Cesur yeni bölümde de yine çok konuşulacak.