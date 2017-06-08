Cesur ve Güzel... KORLUDAĞ KASABASI’NDA FIRTINA KOPACAK!

‘Cesur ve Güzel’in heyecan dolu 30. bölümü 8 Haziran Perşembe saat 20:00’da Star TV’de ekranlara gelecek.

Ay Yapım imzalı ‘Cesur ve Güzel’de büyük finale yaklaşırken Korludağ Kasabası’nda taşlar yerinden oynayacak.

Cesur ve Sühan’ın en mutlu gününü gölgeleyen olay, herkesi şüpheli konumuna düşürecek. Bu sırada toparlanmaya çalışan Cesur ve Sühan ise yeni bir tehlikenin eşiğine gelecek.

CESUR VE SÜHAN’I YENİ BİR TEHLİKE Mİ BEKLİYOR?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün’ün rol aldığı ‘Cesur ve Güzel’de büyük finale adım adım ilerlerken tansiyon da yükselecek.

Yeni bölümde izleyicilerin heyecanla bir hafta boyunca merak ettikleri Sühan’ı Cahide mi, Bülent mi, yoksa Hülya mı zehirledi sorusunun cevabı ekranlara gelecek.

Birisinin Sühan’ı zehirlemeye çalıştığı haberi, Korludağ Kasabası’nda tüm dengeleri alt üst edecek. Herkes birbirinden şüphelenirken Cahide’nin ortaya attığı bilgi, başta Cesur ve Sühan olmak üzere herkesi şoke edecek.

Artık üzerlerindeki kara bulutlardan kurtulmak ve de en mutlu günlerine gölge düşüren bu olayı arkalarında bırakmak isteyen Cesur ve Sühan, birbirlerine, aşklarının gücüne sığınacaklar.

CESUR VE TAHSİN KORLUDAĞ YENİDEN KARŞI KARŞIYA!

RIZA KAÇIYOR MU?

Sühan’ı hastanedeyken bir an olsun yalnız bırakmayan Cesur, Tahsin Korludağ ile ilgili duydukları sonucunda soluğu Tahsin Korludağ’ın yanında alacak.

Cesur ve Tahsin’i uçurumun eşiğine sürükleyen yüzleşme, gerilimi artıracak. Korludağ Kasabası’ndan fırtınalar koparken Rıza ise kaçma planları yapacak.

Rıza kaçabilecek mi ile Cesur ve Sühan, Rıza tehlikesinden kurtulabilecek mi sorularının cevabı büyük bir merakla beklenecek.