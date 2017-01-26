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Cesur ve Güzel...RÜYA ÇİFT YILDIRIM NİKAHIYLA EVLENİYOR!

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Cesur ve Güzel...RÜYA ÇİFT YILDIRIM NİKAHIYLA EVLENİYOR!
Ece Yörenç'in senaristliğini, Ali Bilgin'in yönetmenliğini üstlendiği Cesur ve Güzel 11. bölümüyle 26 Ocak Perşembe günü saat 20:00'de Star TV'de ekrana gelecek.

Ekranların rüya çifti Cesur ve Sühan dizinin yeni bölümünde nikah masasına oturuyor.

Ay Yapım imzalı Cesur ve Güzel dizisinin bu akşam yayınlanacak bölümünde; babasının gerçek yüzüyle tanışan Sühan, yıldırım nikahıyla Cesur'la evlenmeye karar veriyor.

Sühan, babasından almak istediği intikam nedeniyle Cesur'a karşı güven sorunu yaşasa da yeni bölümde nikah masasına oturacak.

BÜYÜKÜSTÜN VE TATLITUĞ BÜYÜLEYECEK!

Tuba Büyüküstün ve Kıvanç Tatlıtuğ bölümde şıklıklarıyla da izleyenleri büyüleyecek. Cesur'un armağan edeceği sade ama şık beyaz elbisesiyle arz-ı endam edecek olan Sühan ekran başındaki izleyenleri kendisine hayran bıraktıracak. Damat traşı olan Cesur ise şık takım elbisesiyle nefes kesecek.

Heyecanın hız kesmeyeceği bölümde, Tahsin Korludağ, nikah haberini aldığında dünyası başına yıkılacak. Korhan'ın da, Sühan'a şahitlik edeceği bölümde artık Alemdaroğlu olan Sühan, Cesur'un çiftliğine taşınacak.

Cesur'un intikam savaşından dolayı ona güvenmekte zorlanan Sühan, babasına duyduğu öfkeyle aldığı evlilik kararından acaba şüphe duyacak mı?

Cesur ve Güzel merakla beklenen yeni bölümüyle 26 Ocak Perşembe günü saat 20:00'da Star TV'de ekrana gelecek.

 

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