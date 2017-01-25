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Cesur Yürek... BİZİM TOPRAKLARIMIZ KUTSALDIR!

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Cesur Yürek... BİZİM TOPRAKLARIMIZ KUTSALDIR!
“Cesur Yürek”, bölgesel sorunları ve uluslararası siyaset ve stratejileri de konu edinen 15. bölümüyle 26 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV’de.

Show TV'nin Fark Film imzalı,  güçlü oyuncu kadrosu, bol aksiyon ve aşk dolu hikayesiyle ilgiyle izlenen dizisi "Cesur Yürek"in 15. bölümde, Ömer'in ormanda Bradd'i zincir ile ayaklarından bağlayıp sürüklerken "Bizim topraklarımız kutsaldır. Biraz yüzünü sür, tadına bak ki çiğneyemeyeceğini anla" dediği anlar merak uyandırdı.

"Cesur Yürek"in perşembe akşamı ekrana gelecek 15. bölümünde; Bradd’i ele geçiren Ömer, ona yaptıklarının bedelini ağır bir biçimde ödetecektir.

Ferhat’ın geri dönüşü Ömer için yeni bir savaşın habercisidir. Didem’i kaçıran Ferhat, Ömer’i köşeye sıkıştırır.

İskender olayından sonra yalnızlaşan Tatar Ahmet Ferhat’ın tuzağına düşer.  Ferhat hem Tatar’ın hem Didem’in hayatları üzerine bahis oynar. Ömer kardeşi ve Tatar’ı kurtarabilmek için aşılması zor bir oyunun içerisine girer.

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