Cesur Yürek... BRADD AMAÇLARINA ULAŞABİLECEK Mİ?

“Cesur Yürek”, bölgesel sorunları ve uluslararası siyaset ve stratejileri de konu edinen 14. bölümüyle 19 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV’de.

“Cesur Yürek”in 14. bölümünde; Ömer bir yandan Hüsrev’i ele geçirmek diğer yandan Bradd’in oyunlarını bozmak için harekete geçer.

Gürkan suikastının arkasındaki gerçeğe ulaşan Ömer, ipin ucunun Gevaşlı’ya uzandığını anladığında Tatar’la görüşür.

Gevaşlı’nın Bradd’le yaptığı işbirliği onu Tatar’la karşı karşıya getirecektir. İskender’in Gevaşlı’yla kurduğu oyun çözülüyor.

Gerçekleri öğrenen Tatar, hem oğluna hem Gevaşlı’ya ağır biz ceza verecektir. Milli silah projesinin peşinde olan Bradd amaçlarına ulaşabilecek mi?

Zamana karşı yarışan Ömer, Bradd’in önündeki en büyük engeldir.