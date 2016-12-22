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Cesur Yürek... ÖMER İNTİKAM PEŞİNDE!

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Cesur Yürek... ÖMER İNTİKAM PEŞİNDE!
“Cesur Yürek”, bölgesel sorunları ve uluslararası siyaset ve stratejileri de konu edinen 11. bölümüyle 22 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV’de!

“Cesur Yürek”in 11. bölümünde;

Ömer’in Bozdoğanlarla savaşı alevleniyor. Didem ve Ali’yi kurtarmak için canını ortaya koyan Ömer, Ali’nin ölümüne engel olamaz.

Babasının ardından Ali’yi kaybeden Ömer intikamını almak için Ferhat ve Hüsrev’in peşine düşer. Enver’in Bradd tarafından deşifre edilmesinden sonra ikisi arasındaki savaş gün yüzüne çıkar.

İskender’in babasını vurduranın Gevaşlı olduğunu öğrenmesiyle, Tatar ailesi beklenmedik bir krizle yüzleşecektir. Ömer’in derin devlete çalıştığını bilen Turan, Ömer’in infazına karar verir.

Yatağından kalkan Tatar Ahmet masadaki ortaklarını ve oğlunu karşısına alma pahasına, Ömer’i kurtarmak için harekete geçer. Bundan dolayı çileden çıkan İskender babasına karşı büyük bir hamle yapar.

Enver ve Ömer’in deşifre edilmesiyle cesur yürek operasyonu nasıl devam edecektir?

 

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