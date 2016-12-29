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Cesur Yürek... ÖMER PLANLARI BOZMAK İÇİN HAREKETE GEÇER!

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Cesur Yürek... ÖMER PLANLARI BOZMAK İÇİN HAREKETE GEÇER!
“Cesur Yürek”, bölgesel sorunları ve uluslararası siyaset ve stratejileri de konu edinen 12. bölümüyle 29 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV’de.

“Cesur Yürek”in 12. bölümünde; Enver’in vurulmasının ardından, Ömer ve masadakiler istihbarat tarafından alınır. Ömer Enver’in arkasındaki derin güçle, Şamil Bey’le yüzleşir.

Diğer taraftan Bradd kaos planını devreye sokar. Erdil Öksüz’ü gizlendiği yerden çıkarıp, uyuyan hücreleri harekete geçirme emrini verir. 

Ömer Hüsrev’i bulmak için harekete geçer. Hüsrev Bradd’ten aldığı emirle, bombalı eylemler için gerekli hazırlıkları yapar. Bombalı eylemleri engellemek isteyen Ömer zamanla yarışır. Tatar Ahmet, İskender’in ve masadakilerin ihanetini cezasız bırakmayacaktır.

Bradd Ömer’in arkasındaki derin güçlerin şifresi çözüp, kozmik odadaki belgelere ulaşmak için bir plan yapar. Ömer kendisine ve ülkesi üzerine kurulan planları bozmak için harekete geçer.

 

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