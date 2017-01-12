Cesur Yürek... TATAR AHMET'E AĞIR BEDEL!

“Cesur Yürek”, bölgesel sorunları, uluslararası siyaset ve stratejileri de konu edinen 13. bölümüyle 12 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV’de!

“Cesur Yürek”in 13. bölümünde; Ömer'in Hüsrev’e tepkisi karşısında Bradd Ömer’i cezalandırmak için bir eylem planlar. Mahalleliler tarafından organize edilen kermes hedef alınır.

Bombalı eylemin organize edenlerin peşine düşen Ömer’e en büyük yardım Tatar’dan gelir. Tatar ve Ömer’in birlikte hareket etmesi İskender’i ve Gevaşlı’yı bir araya getirir. Tatar Ahmet’in bu duruma tepkisi sert olacaktır.

Şamil Gürkan’ı Bradd’in Milli Silah Projesi’ni ele geçirmek için eylem yapacağı konusunda uyarır. Tatar Ahmet, Ömer’le birlikte hareket etmesinin bedelini ağır bir şekilde ödeyecektir.