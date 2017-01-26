Cesur Yürek... YÖNETMENİ KOVULDU MU?

1AnTv ekranlarında haftaiçi hergün ekrana gelen "Bir De Bizden Dinleyin"programında "Cesur Yürek" dizisi hakkında bir iddia ortaya atıldı.

Programın moderatörü Cem Aydınlı, "Cesur Yürek" Dizisi’nin Yönetmeni Kudret Sabancı'nın diziden gönderildiğini ilk kez 1 AnTv ekranından duyurdu. Cem Aydınlı, Kudret Sabancı’nın neden diziden gönderildiğini şu sözlerle açıkladı: “ 'Cesur Yürek Dizisi’nin başarılı yönetmeni Kudret Sabancı’nın işine son vermişler. Çünkü, Kudret Bey sevgilisini ikinci yönetmen yapmış ve hanımefendi meslekle çok alakalı olmadığı için yapım şirketi tarafından veto edilmiş. Bu gelişmeler üzerine yapım şirketi Kudret Sabancı ile yolları ayırma kararı almış.”