Ceylan... ŞAŞIRTAN KARAR!

'Küçük Ceylan' olarak bilinen 42 yaşındaki şarkıcı, "Hayat beni çok yordu" derken, İstanbul'dan ayrılıp Bodrum’a yerleşeceğini açıkladı.

Bir döneme damgasını vuran şarkıcılardan Ceylan'ın, Posta Gazetesi'nden Armağan Çağlayan'a verdiği röportajdan bir bölüm şöyle:

33 yıldır piyasadasın. Nasıl hissediyorsun?

Çok yorgun hissediyorum. Hayat beni çok yordu. 42 yaşındayım, ama 72 yaşında gibi hissediyorum. İnsanların riyakarlığını görünce uzaklaşmaya başladım.

Hayatımda parmakla sayılacak kadar az dostum var. Piyasanın dışında olmak en güzeli. Piyasaya 9 yaşında girdim, şimdi olsaydı intihar ederdim. Emrah ve benim dönemimde masumiyet vardı. Zoru başardık.

İstanbul da insanı yoruyor...

Artık Artık Bodrum ’a yerleşiyorum. Evim var. İşlerimi oradan yürütmek istiyorum. Bizim camiada sanatçı olarak yer almak zaten çok zor. İnanılmaz oyunlar dönüyor.

Herkes kendine isim takmış. Zeki Müren için Sanat Güneşi, Bülent Ersoy için Diva diyorlar. Albümlerimde hiçbir zaman Küçük Ceylan yazmadı. O ismi bana halk verdi. Şimdi herkes kendine unvan veriyor. Bırakın da halk koysun.

Pişmanlıkların var mı?

En büyük pişmanlığım burnumu yaptırmam oldu. Sesimle para kazanıyorum. Burnumu çok küçülttükleri için nefes alma zorluğu yaşıyorum. Çok cahildim o zaman.

Nereden sardırdın estetiğe?

Kız arkadaşlarımın gazıyla. 18 yaşındaydım.

Çok eğlenceli bir Prestij Müzik döneminiz oldu...

Aile hayatımızla sanat hayatımız birbirine girmişti. Çok eğleniyorduk. Mahsun Kırmızıgül ve rahmetli Hilmi Ağabey patronumuzdu. Daltonlar gibiydik. Orada da masumluk vardı ama büyüme hırsı olunca Prestij bitti. Öyle bir şirket daha gelmedi. Oradan Alişan ve Seda Abla’yla görüşüyorum. Mahsun’u da arada görüyorum. Belki müziğe döner.

Affetmeyeceğin kimse var mı?

Kırılıp, görüşmediğim insanlar var ama asla affetmeyeceğim kimse yok. Büyük laf söylemem. Allah kulunu affeder, biz neden affetmeyelim.