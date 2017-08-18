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Ceza... "12 DEV ADAM" İÇİN YENİ ŞARKI!..

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Ceza... "12 DEV ADAM" İÇİN YENİ ŞARKI!..
31 Ağustos - 17 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Eurobasket 2017’ye katılacak 12 Dev Adam’a destek için, Türkçe Rap’in öncü isimlerinden Ceza ile bir araya geldi.

Ceza’nın 12 Dev Adam’a özel yazdığı yeni marşı takıma bir sürprizle hediye etti. 12 Dev Adam’ın antrenmanları için sahaya yerleştirilen akıllı potalar, her şutta Ceza’nın yeni marşından bir bölüm çalmaya programlandı. Oyuncuların atışlar sonrası akıllı potadan gelen sesleri duyduklarındaki şaşırma anları kameralara yansıdı. 

Garanti Bankası, sponsorluğunu üstlendiği Eurobasket 2017 yolunda tüm basketbol severleri takıma destek vermeye davet ediyor.

Taraftarlar; ister Ceza’nın 12 Dev Adam şarkısını kendi sesleriyle söyleyerek isterlerse de kişisel mesajlarını #DevDestek hashtag’iyle sosyal medya üzerinden paylaşarak 12 Dev Adam’a destek verebilecek.

İŞTE O ŞARKI...

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