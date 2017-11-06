Çilem Duman... "YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN POP MÜZİK SANATÇISI"!..

Spikerler Platformu ‘’ Kırmızı Türk Haber ‘’ tarafından İzmir’de düzenlenen Kırmızı Türk Medya Ödülleri törenle sahiplerini buldu.

.İzmir Güzelyalı Kültür Merkezi nde gerçekleşen ödül töreninde birbirinden ünlü simalara 52 dalda ödülleri verildi.

Ülkemize uluslararası arenada da temsil edip ödüller kazandıran 14 lisanda eserler yorumlayan ve 2017 yılının başından itibaren 3 Adım Müzik etiketiyle dijital platformda çıkarttığı Sinerjiremix ve en son feat proje Aklın Yolu şarkıları ile radyolarda ve tv lerde sesini duyuran Çilem Duman da ödülünü Kırmızı Türk Haber Kurucusu Cengizhan Kaya’nın elinden aldı.

İzmirli bir sanatçı olarak sekiz yıldır İstanbul’da yaşamasına karşın İzmir ve İzmir ‘e dair projeleri bırakmayan sanatçı yine farkını ortaya koydu.

Ödülünü alırken yaptığı projelerle farkedilmenin ve sevilen bir sanatçı olmanın gururuyla İzmir i İstanbul ‘da yaşatmaya devam edeceğini söyleyerek oy verenlere ve organizasyon ekibine teşekkür etti.