  • BIST 112.026
  • Altın 157,740
  • Dolar 3,8579
  • Euro 4,4793
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C
  • Stella Maxwell... ÜSTSÜZ POZLARIYLA NEFESLERİ KESTİ!..
  • DJ Flori Eva... İNSTAGRAM'IN YENİ FENOMENİ
  • Deniz Eke… TÜRKİYE BİKİNİ FİTNESS ŞAMPİYONU OLDU!
  • Stella Maxwell... ÜSTSÜZ POZLARIYLA NEFESLERİ KESTİ!..
  • DJ Flori Eva... İNSTAGRAM'IN YENİ FENOMENİ
  • Deniz Eke… TÜRKİYE BİKİNİ FİTNESS ŞAMPİYONU OLDU!

Çilem Duman... "YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN POP MÜZİK SANATÇISI"!..

»
Çilem Duman... "YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN POP MÜZİK SANATÇISI"!..
Spikerler Platformu ‘’ Kırmızı Türk Haber ‘’ tarafından İzmir’de düzenlenen Kırmızı Türk Medya Ödülleri törenle sahiplerini buldu.

.İzmir Güzelyalı  Kültür Merkezi nde gerçekleşen ödül töreninde birbirinden ünlü simalara 52 dalda ödülleri verildi.

Ülkemize uluslararası arenada da temsil edip ödüller kazandıran 14 lisanda eserler yorumlayan ve 2017 yılının başından itibaren  3 Adım Müzik etiketiyle dijital platformda çıkarttığı Sinerjiremix ve en son feat proje Aklın Yolu şarkıları ile radyolarda ve tv lerde  sesini duyuran Çilem Duman da ödülünü Kırmızı Türk Haber Kurucusu Cengizhan Kaya’nın elinden  aldı.

İzmirli bir sanatçı olarak sekiz yıldır   İstanbul’da yaşamasına karşın İzmir ve İzmir ‘e dair projeleri  bırakmayan sanatçı yine farkını ortaya koydu.

Ödülünü alırken yaptığı projelerle farkedilmenin ve sevilen bir sanatçı olmanın gururuyla İzmir i İstanbul ‘da yaşatmaya devam edeceğini söyleyerek  oy verenlere  ve organizasyon ekibine teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aysun Kaya... İZMİR'DE FIRTINA GİBİ ESTİ!..03 Kasım 2017 Cuma 13:15
  • Sevda Özkaran... "KÖYÜN DELİSİ" GELİYOR!..03 Kasım 2017 Cuma 12:00
  • Menderes Türel - Manolo Carrasso... ‘MEMLEKETİM’ ŞARKISINI BİRLİKTE ÇALDI!02 Kasım 2017 Perşembe 15:00
  • Ümit Besen - Ayhan Aşan... TARABYA'NIN İKİ KRALI, YILLAR SONRA BİR ARADA!..02 Kasım 2017 Perşembe 13:30
  • Sertab Erener... İZMİR'DE MÜZİK RÜZGARI!..02 Kasım 2017 Perşembe 12:00
  • Cemal Reşit Rey Konser Salonu... YİNE MÜZİKLE DOPDOLU BİR HAFTA DAHA!..02 Kasım 2017 Perşembe 11:00
  • Ekin... LONDRA'DAN KALİTE ÖDÜLÜ GELDİ!..01 Kasım 2017 Çarşamba 19:15
  • Selami Şahin... İSTANBUL VE KIBRIS'TA 3 GÜN ÜST ÜSTE KONSER!..01 Kasım 2017 Çarşamba 12:15
  • Uluslararası Antalya Piyano Festivali... DÜNYANIN KULAĞI BİR KEZ DAHA ANTALYA’DA!31 Ekim 2017 Salı 21:00
  • Kalben... "SONSUZA KADAR"!..31 Ekim 2017 Salı 19:00
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti