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"Çoban Yıldızı"... ÇEKİMLERİNE BAŞLANDI, YAYIN İÇİN GÜN SAYIYOR!..

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"Çoban Yıldızı"... ÇEKİMLERİNE BAŞLANDI, YAYIN İÇİN GÜN SAYIYOR!..
Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Selin Şekerci ve Selim Bayraktar’ın yer aldığı “Çoban Yıldızı” geçtiğimiz günlerde Kapadokya’da çekimlere başladı.

FOX’ta yayınlanacak olan Çoban Yıldızı, Kapadokya’nın masalsı dünyasında başlayıp, İstanbul’a uzanan soluk soluğa izlenecek gerilim dozu yüksek bir aşk hikayesini anlatıyor. 

Most Production’ın yapımcılığını, Gül Oğuz’un yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosunu Gülizar Irmak yazıyor.

Çoban Yıldızı’nın oyuncu kadrosunda başrollerin yanı sıra Menderes Samancılar, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Serhat Süha Özcan, Aysun Metiner, Feyza Işık, Sahra Şaş, Taygun Sungar, Elif Çakman Öztürk, Özlem Çakar ve Neslihan Can gibi usta ve genç birçok oyuncu yer alıyor. 

Çoban Yıldızı çok yakında FOX’ta…

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