Çoban Yıldızı... SEYİT AŞKINI KALBİNE GÖMER!

Gül Oğuz’un yönetmenliğini yaptığı, Gülizar Irmak‘ın da senaryosunu yazdığı Çoban Yıldızı‘nın 15. bölümü ile 8 Haziran Perşembe akşamı Fox TV ekranlarında…

Seyit, Zühre’ye olan aşkını kalbine gömmek istemese de başka çaresi yoktur.

Ali ve Rüveyda ailelerinin olası tepkilerine rağmen gizlice buluşmaya devam ederler.

Fikret, Zekkar’ı hapisten çıkarmanın yollarını arar. Bu sırada Karakaya ailesinde Sırma’yı koruma görevini Zühre üstlenmiştir. Ancak Zekkar’ın bu konuyla ilgili bir şartı vardır…

Başrollerini Şükrü Özyıldız, Selin Şekerci, Selim Bayraktar ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı, Most Production tarafından hazırlanan, FOX’un büyük beğeni toplayan dizisi “Çoban Yıldızı”na sevilen sanatçı Gülay iki şarkı ile misafir oldu.

Karakaya’ların yeni projesinin tanıtım gecesine katılan Gülay “Sensiz Olmaz” ve “Mucize” şarkılarını seslendirdi.

Görkemli Karakaya konağında gerçekleşen çekimlerde neşeli ve enerjik tavırları ile dikkat çeken sanatçı, dizinin yeni bölümüne renk kattı.