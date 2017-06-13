Çoban Yıldızı... ZEKKAR'IN ÖFKESİ!

Fikret, Zekkar ile yaptığı anlaşma sonucu Ürgüp’e dönmeye karar vermiştir.
Sırma bir yandan bu gidişe sevinirken, diğer yandan çocuklarından ayrılacağı için endişelidir.
Bu sırada Ürgüp’e dönme fikri Zühre ve Seyit’i alt üst eder. Zühre’nin tek dayanağı Sırma iken Seyit Erdal’la dertleşir.
Bir gece Karakaya Konağı’nda yer yerinden oynar. Artık Zekkar’ı durdurmak çok zordur.
Sırma gitmeden son bir kez Güneş’i görmek ister. Bu buluşma yeni olaylara gebedir.
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