Çoban Yıldızı... ZEKKAR'IN ÖFKESİ!

Gül Oğuz’un yönetmenliğini yaptığı, Gülizar Irmak‘ın da senaryosunu yazdığı Çoban Yıldızı‘nın 16. bölümü ile 15 Haziran Perşembe akşamı Fox TV ekranlarında…

Fikret, Zekkar ile yaptığı anlaşma sonucu Ürgüp’e dönmeye karar vermiştir.

Sırma bir yandan bu gidişe sevinirken, diğer yandan çocuklarından ayrılacağı için endişelidir.

Bu sırada Ürgüp’e dönme fikri Zühre ve Seyit’i alt üst eder. Zühre’nin tek dayanağı Sırma iken Seyit Erdal’la dertleşir.

Bir gece Karakaya Konağı’nda yer yerinden oynar. Artık Zekkar’ı durdurmak çok zordur.

Sırma gitmeden son bir kez Güneş’i görmek ister. Bu buluşma yeni olaylara gebedir.