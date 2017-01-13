  • BIST 81.524
  • Altın 143,354
  • Dolar 3,7534
  • Euro 3,9872
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Gina Lisa Lohfink... PLAYBOY GÜZELİ HANGİ TÜRK FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR?
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Gina Lisa Lohfink... PLAYBOY GÜZELİ HANGİ TÜRK FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR?

"ÇOCUK İSTİSMARINA HAYIR" DEFİLESİ!..

»
"ÇOCUK İSTİSMARINA HAYIR" DEFİLESİ!..
İTOGED ( İstanbul Toplumsal Gelişim Derneği )’in Avcılar Belediyesi ve Burak Akan organizasyon ile birlikte düzenlediği ‘Çocuk İstismarına Hayır’ temalı organizasyonu geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

Bu anlamlı gecede başarılı tasarımcı Süleyman Tezcan’ın da 2017 koleksiyon defilesi, gerçekleştirildi.

Genç ve başarılı modacı Süleyman Tezcan bu koleksiyonun diğerlerinden daha anlamlı bir proje için hazırladığını ve kendisi için bu anlamda çok özel olduğunu ifade etti.

Sunuculuğunu Yağmur Ayaz’ın,  koreografisini ve sanat danışmanlığını yardım derneklerine verdiği desteklerden dolayı moda dünyasının Robin  Hood’u olarak adlandırılan Asil Çağıl’ın yaptığı defilede Günay Musayeva, Zeliha Çal, Özlem Karaoğlu, Parıl Erdem, Sibel Demiralp , Melisa Alagöz, Dilara Önbey, Yasemin Yenİay , Melike Yalnız, Meltem Keklik, Olga Fabi, Marina Federenko  gibi başarılı mankenler çocuk istismarına hayır temalı defilede podyuma çıktılar.

Finalde ünlü manken Günay Musayeva’nın ‘Çocuk İstismarına  Hayır’a dikkat çekmek için giydiği üzerinde siyah eller bulunan  beyaz gelinlik ,izleyenlerden büyük alkış aldı.

Böyle anlamlı bir defilenin finalinde podyuma çıkmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten güzel manken Günay Musayeva,’ Çocuklar  geleceğimiz, böyle bir organizasyonda  podyuma çıkmaktan  büyük gurur duydum dedi .

DİEN Enerji, Aile Hastanesi, Turgay Kıran, Şevki Erdem, Sevcan  İpar Make up Studio,  Aynil Stüdyo, Fatih Çağpar(Çorlu Marka Salon),sponsorluklarında gerçekleşecek geceye  sanat, iş ve cemiyet hayatının önemli isimleri bir araya geldi.

Burak Akan’ın gerçekleştirdiği bu anlamlı gecede  konuşan Burak Akan ‘Çocuk İstismarı dünyada kanayan bir yara. Daha duyarlı ve bilinçli bir toplum olursak her türlü olumsuzluğu çözeriz.

Çocuklarımız geleceğimizdir Çocuklara daha yaşanası bir dünya için hep birlikte elele’ dedi.Bu tarz organizasyonların 2017 yılında daha çok yapacaklarını belirten Burak Akan, sosyal sorumluluk projelerine tam gaz devam edeceğiz. Bu yılda yepyeni projelere imza atmaya hazırlanıyoruz’ dedi.

İTOGED Başkanı Çiğdem  Sönmez, ’bağımlılık ile mücadele ve aile içi şiddeti konu alan faaliyetler içeren bir derneğiz.. bu mücadelelerimizde toplumun sorunlarını umursayan isimlerin bizimle olması bizlere onur veriyor.

Şunu biliyoruz ki maddenin girdiği her eve şiddette giriyor ve dünya da çocuk yaşta çalıştırılan, dilendirilen, küçük yaşta evlendirilen, karşı koyamadan aileleri ve toplum içinde şiddet gören, hatta başka çocuklarla kıyaslanarak büyütülen çocuklar dahi istismara uğramaktadır.

Çocuk istismarına dikkat çekmek istediğimiz 2017'nin ilk organizasyonu olmakla birlikte basın dahil tüm destekçilerimize önemle teşekkür ederiz.. Dileğimiz toplum olarak daha duyarlı ve bilinçli hale gelmek.’ dedi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cemil İpekçi... "KELEBEK ETKİSİ" DEFİLESİ, HANDE YENER KONSERİ İLE TAÇLANDI!..23 Kasım 2016 Çarşamba 14:46
  • Sema Şimşek... MİTOLOJİK TANRIÇA AKANA'YA HAYAT VERDİ!..22 Kasım 2016 Salı 13:30
  • Elif Gedikoğlu ... SOSYETENİN MODACISI MILANO’DA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK!02 Kasım 2016 Çarşamba 16:00
  • Jasmine Tookes...3 MİLYON DOLARLIK SÜTYENİ BU YIL O TAŞİYACAK!..28 Ekim 2016 Cuma 13:45
  • "7’den 70’e Teröre Hayır Defilesi"... MODELLER "TERÖRE HAYIR" İÇİN PODYUMDA!..27 Ekim 2016 Perşembe 13:00
  • Victoria’s Secret Fashion Show...MELEKLER PARİS'E UÇUYOR!..25 Ekim 2016 Salı 16:00
  • Dice Kayek..."TÜRKİYE TASARIM HAFTASI"NIN KONUĞU OLDU!..21 Ekim 2016 Cuma 15:21
  • ANTALYA'DA SOSYAL SORUMLULUK İÇİN DEFİLE!..18 Ekim 2016 Salı 16:30
  • Model of Celebrity...KİM DAHA İYİ JÜRİ?..18 Ekim 2016 Salı 13:35
  • Günay Musayeva-Rufat İsmayil...PODYUMDA AZERİ DAYANIŞMASI!..18 Ekim 2016 Salı 10:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti