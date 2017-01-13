"ÇOCUK İSTİSMARINA HAYIR" DEFİLESİ!..

İTOGED ( İstanbul Toplumsal Gelişim Derneği )’in Avcılar Belediyesi ve Burak Akan organizasyon ile birlikte düzenlediği ‘Çocuk İstismarına Hayır’ temalı organizasyonu geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

Bu anlamlı gecede başarılı tasarımcı Süleyman Tezcan’ın da 2017 koleksiyon defilesi, gerçekleştirildi.

Genç ve başarılı modacı Süleyman Tezcan bu koleksiyonun diğerlerinden daha anlamlı bir proje için hazırladığını ve kendisi için bu anlamda çok özel olduğunu ifade etti.

Sunuculuğunu Yağmur Ayaz’ın, koreografisini ve sanat danışmanlığını yardım derneklerine verdiği desteklerden dolayı moda dünyasının Robin Hood’u olarak adlandırılan Asil Çağıl’ın yaptığı defilede Günay Musayeva, Zeliha Çal, Özlem Karaoğlu, Parıl Erdem, Sibel Demiralp , Melisa Alagöz, Dilara Önbey, Yasemin Yenİay , Melike Yalnız, Meltem Keklik, Olga Fabi, Marina Federenko gibi başarılı mankenler çocuk istismarına hayır temalı defilede podyuma çıktılar.

Finalde ünlü manken Günay Musayeva’nın ‘Çocuk İstismarına Hayır’a dikkat çekmek için giydiği üzerinde siyah eller bulunan beyaz gelinlik ,izleyenlerden büyük alkış aldı.

Böyle anlamlı bir defilenin finalinde podyuma çıkmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten güzel manken Günay Musayeva,’ Çocuklar geleceğimiz, böyle bir organizasyonda podyuma çıkmaktan büyük gurur duydum dedi .

DİEN Enerji, Aile Hastanesi, Turgay Kıran, Şevki Erdem, Sevcan İpar Make up Studio, Aynil Stüdyo, Fatih Çağpar(Çorlu Marka Salon),sponsorluklarında gerçekleşecek geceye sanat, iş ve cemiyet hayatının önemli isimleri bir araya geldi.

Burak Akan’ın gerçekleştirdiği bu anlamlı gecede konuşan Burak Akan ‘Çocuk İstismarı dünyada kanayan bir yara. Daha duyarlı ve bilinçli bir toplum olursak her türlü olumsuzluğu çözeriz.

Çocuklarımız geleceğimizdir Çocuklara daha yaşanası bir dünya için hep birlikte elele’ dedi.Bu tarz organizasyonların 2017 yılında daha çok yapacaklarını belirten Burak Akan, sosyal sorumluluk projelerine tam gaz devam edeceğiz. Bu yılda yepyeni projelere imza atmaya hazırlanıyoruz’ dedi.

İTOGED Başkanı Çiğdem Sönmez, ’bağımlılık ile mücadele ve aile içi şiddeti konu alan faaliyetler içeren bir derneğiz.. bu mücadelelerimizde toplumun sorunlarını umursayan isimlerin bizimle olması bizlere onur veriyor.

Şunu biliyoruz ki maddenin girdiği her eve şiddette giriyor ve dünya da çocuk yaşta çalıştırılan, dilendirilen, küçük yaşta evlendirilen, karşı koyamadan aileleri ve toplum içinde şiddet gören, hatta başka çocuklarla kıyaslanarak büyütülen çocuklar dahi istismara uğramaktadır.

Çocuk istismarına dikkat çekmek istediğimiz 2017'nin ilk organizasyonu olmakla birlikte basın dahil tüm destekçilerimize önemle teşekkür ederiz.. Dileğimiz toplum olarak daha duyarlı ve bilinçli hale gelmek.’ dedi.