Çocuklar Duymasın... CUMHURİYET ÇOŞKUSU!

Bu akşam ekrana gelecek olan sevilen dizi Çocuklar Duymasın’da da Cumhuriyet Bayramı coşkusu tüm aile ile birlikte yaşanacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Haluk (Tamer Karadağlı), Meltem (Pınar Altuğ Atacan), Gönül (Zeyno Günenç), Tuna (Volkan Severcan) ve çocuklar ellerinde Türk bayrakları ile fener alayına katılacak ve bayramı beraber kutlayacaklar.
Çocuklar Duymasın, bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.
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