Çocuklar Duymasın... FENOMEN DİZİ GERİ Mİ DÖNÜYOR?..

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın geri dönüyor.

Başrollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın yer aldığı 'Çocuklar Duymasın'ın ilk karesini dizinin yapımcısı Birol Güven paylaştı. İlk olarak yayın hayatına TGRT'de başlayan, sonrasında ATV ve Fox TV'de ekrana gelmiş olan dizi bu kez Kanal D ekranlarından diziseverlerin karşısına çıkacak. Peki, Çocuklar Duymasın ne zaman başlayacak?

Kanal D'de ekrana gelmeye hazırlanan yeni "Çocuklar Duymasın"dan ilk kare paylaşıldı. Başrollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın yer aldığı "Çocuklar Duymasın"ın ilk karesini dizinin yapımcısı Birol Güven paylaştı. Twitter'dan Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un olduğu bir kareyi paylaşan Güven, paylaşımına "Çocuklar Duymasın çok yakında başlıyor" notunu düştü.



ÇOCUKLAR DUYMASIN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk olarak yayın hayatına TGRT'de başlayan, sonrasında ATV ve Fox TV'de ekrana gelmiş olan yapımcılığını Birol Güven - Mint Yapım'ın yaptığı "Çocuklar Duymasın", Temmuz'da Kanal D'de ekrana gelecek.

