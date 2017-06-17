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Çocuktan Al Haberi... ÜNLÜLER GELİYOR, EĞLENCE KATLANIYOR!

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Çocuktan Al Haberi... ÜNLÜLER GELİYOR, EĞLENCE KATLANIYOR!
Çocuktan Al Haberi Ünlüler yaz boyunca yeni bölümleriyle her Cumartesi ve Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de..

Ekranların en şirin ve ele avuca sığmaz yarışması Çocuktan Al Haberi Temmuz ayından itibaren her Cumartesi ve Pazar saat 20.00’de Show TV ekranlarında sizleri bekliyor.

Türkiye’nin en ünlü isimleri kıyasıya mücadele ederken hem eğlenip hem eğlendiriyor. Hayranı olduğunuz ünlülerin birbirinden şirin ve muzip miniklerle diyalogları kahkaha fırtınası estirirken sürprizlerin de ardı arkası kesilmeyecek!

Çocuktan Al Haberi Ünlüler müthiş bir mücadeleye sahne olurken çok anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine de katkıda bulunulacak. Birincinin topladığı puan kadar Mikader’e bağışta bulunulacak.

Mikader, “Minik Kalpler İçerde” sosyal sorumluluk projesi kapsamında yardıma ihtiyacı olan miniklerimizi yarınlara hazırlıyor. Bu proje kapsamında Çocuktan Al Haberi Ünlüler de Tekirdağ’da kurulacak olan Spor ve Rehabilitasyon Merkezi için bağışta bulunacak.

 

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