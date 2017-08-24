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Çocuktan Al Haberi Ünlüler... HÜLYA KOÇYİĞİT ÇOCUKLAR GİBİ ŞEN!

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Çocuktan Al Haberi Ünlüler... HÜLYA KOÇYİĞİT ÇOCUKLAR GİBİ ŞEN!
"Çocuktan Al Haberi Ünlüler", 27 Ağustos Pazar saat 20.00’de Show TV’de.

Sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği çocukların inanılmaz eğlenceli ve müthiş hayal dünyasının keşfedileceği "Çocuktan Al Haberi Ünlüler" tüm heyecanıyla Show TV’de ekrana gelmeye devam ediyor.

Ekranların en şirin ve ele avuca sığmaz yarışması “Çocuktan Al Haberi ÜnlülerShow TV ekranlarında sizleri bekliyor.

Türkiye’nin en ünlü isimleri kıyasıya mücadele ederken hem eğlenip hem eğlendiriyor. Hayranı olduğunuz ünlülerin birbirinden şirin ve muzip miniklerle diyalogları kahkaha fırtınası estirirken sürprizlerin de ardı arkası kesilmeyecek!

Çocuktan Al Haberi Ünlüler’in 27 Ağustos Pazar yayınlanacak yeni bölümünde; Hülya Koçyiğit, Aşkın Nur Yengi ve Gökhan Tepe yarışacak.

Miniklerin büyümüş de küçülmüş yanlarını ortaya çıkaracak soruların sorulacağı,  verdikleri ya da veremedikleri cevaplarla hem eğlenip güldürecek hem de yarışmacılara puan kazandıracak "Çocuktan Al Haberi Ünlüler"i sakın kaçırmayın!


 

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