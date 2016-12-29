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Coşkun - Ceyda Sabah... BOŞANMA DAVASINDA İLGİNÇ GELİŞME!

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Coşkun - Ceyda Sabah... BOŞANMA DAVASINDA İLGİNÇ GELİŞME!
1995'te Türkiye ikinci güzeli seçilen Ceyda Sabah sanatçı eşi Coşkun Sabah’a ait ihanet mesajlarını yakalayınca, 1 milyon TL maddi, 1 milyon TL manevi olmak üzere açtığı 2 milyon TL'lik tazminat istemli boşanma davası açmıştı.

 

Bugün görülen duruşmaya çift avukatlarıyla birlikte katıldı. Ancak duruşmanın başlamasıyla ilginç bir tesadüf yaşandı.

HAKİM DAVADAN ÇEKİLDİ

Davaya bakan Aile Mahkemesi'ne yeni atanan hakim, Coşkun Sabah'ın avukatı Burhan Ateş'in Hukuk Fakültesi'nden sınıf arkadaşı çıktı. Bu tesadüf üzerine hakim davadan çekildi. 


“ANLAŞMALI OLARAK BOŞANABİLİRİZ” 

Avukat Burhan Ateş ise Coşkun Sabah'ın kendisine haber vermeden başka bir avukat ile anlaştığını belirterek ünlü sanatçının avukatlığından ayrıldığını belirtti.

Gizli görülen duruşmanın çıkışında Ceyda Sabah, "Anlaşmalı olarak boşanma durumu olabilir. Karşı taraf ilk adımı attı. Önümüzdeki günlerde anlaşamazsak, o zaman konuşacağım" dedi. 


Eşinden ayrılmaya niyeti olmadığını belirten Coşkun Sabah ise 'Gizlilik kararı var. Konuşmayacağım" dedi.

 

 

 

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