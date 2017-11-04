Çukur... KOÇOVALILAR BİR SÖZ VERDİLERSE TUTARLAR!

Bu sezonun iddialı dizilerinden, Ay Yapım imzalı Çukur, 6 Kasım Pazartesi saat 20.00'de 3. bölümü ile Show TV ekranlarında...

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek üçüncü bölümünde;

Vartolu, önüne çıkan her engeli yok etmeye kararlıdır. Ancak Yamaç gibi sert bir kayaya çarptığından da habersizdir.

Yamaç, yaşanan saldırıdan sonra Sena’yı zorla babaevine getirir. Sultan’ın gözünde, ailenin düzenini bozacak kişi olarak görülen Sena ile Sultan karşı karşıya gelir.

Artık yepyeni bir dünyaya adım atan Sena’nın işi hiç de kolay olmayacaktır. Bu sırada Yamaç, Vartolu’yla karşı karşıya gelir.

Sürpriz bir isim bu yüzleşme anına şahit olurken, Yamaç ile Selim arasındaki dengeler de tamamen değişecektir.