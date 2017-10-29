Çukur... VARTOLU, YAMAÇ KOÇOVALI İLE TANIŞIYOR!

Bu sezonun iddialı dizilerinden, Ay Yapım imzalı Çukur, 30 Ekim Pazartesi saat 20.00'de 2. bölümü ile Show TV ekranlarında...

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek ikinci bölümünde;

18 yaşında ailesini ve her şeyi arkasında bırakarak ayrıldığı Çukur’a geri dönen Yamaç, hayatında yeni bir döneme adım atar.

Ağabeyi Kahraman’ın öldürülmesi, babası İdris Koçovalı’nın hastanede olması Yamaç’ın omuzlarına taşıyabileceğinden daha fazla yük bindirir.

Bu esnada Çukur’da intikam yemini edilir. Nefesler tutulur; gözler Vartolu ve adamları ile başta Koçovalı Ailesi olmak üzere mahalle sakinlerinin arasındaki büyük karşılaşmaya çevrilir.

İntikam ateşinin yanacağı bölümde adrenalin dozu doruk noktasına çıkarken Yamaç’ın aklı aynı zamanda Sena’dadır.

Sevdiği adamı arama çalışmaları sonuç vermeyen Sena, İzmir’e ailesinin yanına gider. Ancak ikili kısa bir zaman sonra bir araya gelecek ve kendilerini büyük bir tehlike altında bulacaktır.