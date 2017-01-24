Cumali Özkaya... "SENDEN BANA YAR OLMAZ"!..

Farklı yorumuyla, türkülere başka bir lezzet katan Cumali Özkaya, 4. Klibini “Senden Bana Yar Olmaz” adlı türküsüne çekti.

Aşk ve ayrılık türküsü ”Senden Bana Yar Olmaz”ın klibi dünya standartlarında kurgulanarak ve tasarlanarak çekildi.

Daha önce hiçbir türkü klibinde uygulanmayan teknik ve görsel efektler kullanılarak çekilen klip, bir ilk olma özelliği taşıyor.

Modern alt yapılarla aranje edilen bu türkünün klibinde, modern dans kullanıldı ve dansçı Evrim Öncül Ulu’nun performansı dikkatleri çekti…

Ramazan Arslankaya’nın yönetmenliğinde, söz ve müziği Anonim olan “Senden Bana Yar Olmaz” ın çekimleri 20 saat sürdü.

Sıra dışı, fantastik ve soyut olarak nitelendirilen klipte Cumali Özkaya, By Coşar imzalı özel tasarım kıyafetler giydi.

Hasan Basri Yapım etiketiyle çıkardığı “Yol” adlı albümle müzik dünyasında konuşulmaya devam eden Cumali Özkaya, “Vizyonu, sıra dışı fikirlere sahip olan prodüktörüm Hasan Basri, müzik sektöründe farklı, dikkat çeken işler yapmama neden oluyor ve bundan dolayı daha önce yapılmamış, kendimize özgü projeler yapıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Bu klip klasik türkü kliplerinden çok farklı, dünya standartlarında bir çalışma oldu. Klibin hikayesi ise herkesin kendi dünyasınca yorumlayabileceği türden” dedi.

“Bağa Gel Bostana Gel”, “Kurusa Fidanın”, “Yürüyorum Dikenlerin Üstünde” türkülerinin ardından “Senden Bana Yar Olmaz” türküsüne klip çeken Cumali Özkaya yaza girerken albümde yer alan hareketli bir türküye 5. Klibini de çekeceğini ifade etti.

“Senden Bana Yar Olmaz” Youtube ve tüm müzik kanallarında…

İŞTE CUMALİ ÖZKAYA'NIN "SENDEN BANA YAR OLMAZ" İSİMLİ ŞARKISININ VİDEO KLİBİ...