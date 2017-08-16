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Dağhan Külegeç...ANNEYE TAM DESTEK!

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Dağhan Külegeç...ANNEYE TAM DESTEK!
Genç oyuncu Dağhan Külegeç, annesi Ayşe Erbulak Özgürdal’ın “Müfettiş” oyununun kadrosuna katılmasıyla birlikte annesine sürpriz yaptı ve geçtiğimiz akşam Tiyatro Kedi’nin Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahnelediği oyunu izlemeye gitti...

Dedesi büyük usta Altan Erbulak ve annesi Ayşe Erbulak Özgürdal gibi oyuncu olan Dağhan Külegeç, oyun sonrasında kulisi ziyaret ederek annesine sarılıp tebrik etti.

Ayrıca Haldun Dormen ve tüm oyuncuları kutlayan Dağhan Külegeç; “Tiyatroya, kulislere alışığım. Annemi çocuk oyunlarından bu yana sahnede gördüm. Ama yine de her oyunda heyecanlanarak izliyorum. Güzel bir oyundu “ dedi.

Genç oyuncu Dağhan Külegeç Show Tv’deki “Yeni Gelin” dizisinde ‘Kağan’ karakterini canlandırıyor.

Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahnelenen ve yoğun ilgi gören “Müfettiş” oyununu izleyenler arasında Kavak Yelleri dizisinde oynayan Gülen Karaman, oyuncu Özdemir Çiftçioğlu ve Zeynep Kasımlıoğlu da vardı.

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