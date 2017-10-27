Damat Takımı... HAFTANIN EN ÇOK GÜLDÜREN FİLMİ!

Sezonun romantik komedisi “Damat Takımı”nı izleyenler sosyal medyada ilginç paylaşımlarda bulunuyor.

Bir grup arkadaşın, içlerinden birinin düğünü öncesi çılgınlıklarını ve düğünde kendilerine eşlik edecek kız arkadaş bulma yarışlarını anlatan film, ilk haftasını kahkahalarla tamamladı!

Filmi izleyenler, ne kadar çok güldüklerini sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi. Filme konusuna uygun, kızlar ve erkekler gruplar halinde gidiyor!

Yapımcılığını Asteros Film’in üstlendiği filmin genç ve dinamik kadrosunda; Furkan Andıç, Özgürcan Çevik, Pelin Akil, Açelya Topaloğlu, Sarp Can Köroğlu, Ozan Osmanpaşaoğlu, Özgün Aydın, Sadi Celil Cengiz, Eylül Su Sapan, Ceyda Kasabalı ve Beyza Şekerci bulunuyor.

Yönetmenliğini, genç kuşağın dikkat çeken başarılı ismi Doğa Can Anafarta’nın üstlendiği film tüm sinemalarda.