Damat Takımı... YEPYENİ BİR ROMANTİK KOMEDİ!..

Yapımcılığını Asteros Film’in üstlendiği filmin genç ve dinamik kadrosunda; Furkan Andıç, Özgürcan Çevik, Pelin Akil, Açelya Topaloğlu, Sarp Can Köroğlu, Ozan Osmanpaşaoğlu, Özgün Aydın, Sadi Celil Cengiz, Eylül Su Sapan, Ceyda Kasabalı ve Beyza Şekerci bulunuyor.
“Damat Takımı”, liseden beri hiç ayrılmamış 5 yakın arkadaştan birinin evliliğe adım atmasıyla başlayan macerayı konu alıyor.
Yönetmenliğini, genç kuşağın dikkat çeken başarılı ismi Doğa Can Anafarta’nın üstlendiği film 20 Ekim’de vizyonda olacak!
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