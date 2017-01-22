Davut Güloğlu... HÜZÜNLÜ BİR VEDA İÇİN MEMLEKETİ RİZE'DE!

Rizeli şarkıcı ve oyuncu Davut Güloğlu, Rize’nin en eski tüccarı ve manevi dinamiklerinden olan, Hacı İbrahim Toprak’ın cenazesine katılmak üzere memleketi Rize’ye geldi.

Rizeli şarkıcı ve oyuncu Davut Güloğlu, Rize’nin en eski tüccarı ve manevi dinamiklerinden olan, İsmail, İshak, Mehmet Emin ve Numan kardeşlerin babası, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile Emekli Eğitimci Cemal Şeref Ramazanoğlu’nun vefat eden kayınpederleri Hacı İbrahim Toprak’ın cenazesine katılmak üzere memleketi Rize’ye geldi.

Ünlü sanatçı ve oyuncu Davut Güloğlu, "Rahmetli büyüğümüz, merhum hayırsever Hacı İbrahim Toprak amcamız sadece köyümüzün değil, Rize şehrimizin önemli değerlerinden birisiydi.

Rahmetli İbrahim amcamıza en son görevimizi yapmak üzere memleketime gelmiş bulunmaktayım.

Yeni Güzel köyden komşularım ve abilerim, rahmetli Hacı İbrahim amcamızın kıymetli oğulları, İsmail, İshak, Mehmet Emin ve Numan kardeşlere, değerli büyüğümüz Yargıtay Başkanımız Sayın İsmail Rüştü Cirit beye tekrar taziyelerimi sunuyorum.

Kendilerine Allah'tan sabrı cemiller diliyorum." dedi.

Haber ve Fotoğraf: Bayram Ali KAVALCI