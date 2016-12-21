Davut Güloğlu... SILA DAVASINDA, HAKİME SERT SÖZLER!..

Şarkıcı Sıla hakkında, Demokrasi ve Şehitler Mitingi için söylediği sözler üzerine “S… olsun gitsin” şeklinde küfür eden Davut Güloğlu’nun yargılamasına başlandı.

Duruşmaya hakim ve Güloğlu’nun avukatı arasındaki tartışma damga vurdu. Yaşanan tartışmaya sinirlenen Davut Güloğlu, Ne oluyor, ne yapıyorsunuz? Burada oyun mu oynuyorsunuz? Ben buraya ne için çağrıldım?” diyerek tepki gösterdi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı’da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ne Şarkıcı Sıla katılmamış ve “Darbeye karışıyım ama Yenikapı’daki şova katılmayacağım” demişti.

Bunun üzerine Davut Güloğlu katıldığı bir televizyon programında, “S… olsun gitsin” ifadesini kullanmıştı. Sıla Güloğlu’nun bu sözlerinin ardından şikayetçi olmuş ve Davut Güloğlu hakkında, “basın yoluyla hakaret” suçundan dava açılmıştı.

Davanın ilk duruşması bugün İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Davut Güloğlu’nun hazır bulunduğu duruşmada Sıla’yı ise avukatı temsil etti. Duruşmada savunması sorulan Güloğlu, savcılık sorgusundaki savunmasını tekrar ettiğini söyledi. Hakim Ahmet Duymaz’ın bu sözleri tutanağa “Söylemlerimi tekrar ederim” şeklinde geçmesine itiraz eden Güloğlu’nun avukatı, “Savcılık ifademi tekrar ederim” şeklinde yazılmasını istedi.

DAVUT GÜLOĞLU; “BURADA OYUN MU OYNUYORSUNUZ?”



Avukatın bu tepkisinin ardından duruşmada ilginç anlar yaşanmaya başladı. Avukat Emrullah Gözcü ile Hakim Ahmet Duymaz arasında yarım saat süren gerginlik sonunda tutanağa duruşma salonunda söylenen her söz kelimesi kelimesine girdi.

Olan biteni sanık kürsüsünden izleyen Davut Güloğlu ise duruma tepki göstererek, “Ne oluyor, ne yapıyorsunuz? Burada oyun mu oynuyorsunuz? Ben buraya ne için çağrıldım?” dedi.



UZLAŞMAYA GÖNDERİLDİ



Savunması sorulan Güloğlu suçlamaya ilişkin ise, bir magazin programında muhabirin yönelttiği soruya yanıt verdiğini söyleyerek, “Vatanını, bayrağını sevmeyen buradan gitsin dedim. Bunun dışında internette yazılıp çizilenlerle benim bir alakam yok” ifadelerini kullandı.

Alınan beyanların ardından ara kararını veren mahkeme dosyanın Uzlaşma Bürosu’na gönderilmesine karar verdi.