Deccal... KORKUNUN VE GERİLİMİN ADI!

Yapımcılığını Film Fabrikası’nın üstlendiği korku ve gerilim dolu sahneleriyle çok konuşulacak Deccal 2, 16 Haziran’da seyirci ile buluşuyor.

Senaryosunu Özgür Bakar’ın yazdığı filmde yönetmen koltuğuna yine Özgür Bakar oturuyor. Aysan Sümercan, Murat Prosçiler, Burak Sarımola, Emel Karaköse, Gülay Hayır, Volkan Cal, Arzu Budak, Toygun Ateş ve daha bir çok oyuncunun rol aldığı Deccal 16 Haziran’da seyirci ile buluşuyor.

Deccal 2’nin hikayesi bebeğine olanlara dayanamayan Duygu’nun intiharı ve bebeği koruyan şeytani tarikatın yılmayışıyla başlıyor.

Senaryosu, oyuncu kadrosu ve konusu ile korku severlerin yüreğini ağzına getirecek Deccal 2, filminin çekimleri de filmin konusu kadar korkulu anlara tanıklık etti.